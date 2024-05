Netflix: la perturbadora película de terror que te causará pesadillas y claustrofobia

Si eres amante del cine de terror y buscas una experiencia que no te deje dormir por las noches, Netflix tiene la película perfecta para ti. "Cadáver" (The Possession of Hannah Grace), dirigida por Diederik Van Rooijen y protagonizada por Shay Mitchell, promete quitarte el sueño.





La perturbadora película de terror paranormal que no te dejará dormir. Fuente: Netflix.





La historia sigue a Megan Reed, una exoficial de policía que ahora trabaja en una morgue durante el turno nocturno. Su vida da un giro escalofriante cuando recibe el cuerpo desfigurado de una joven que fue víctima de un exorcismo fallido, y sí, es aquí donde lo paranormal comienza a ocurrir.

Atrapada en los oscuros pasillos del sótano, Megan comienza a experimentar visiones aterradoras y pronto sospecha que algo siniestro se esconde en los restos de esta chica.





Además de Shay Mitchell, el elenco incluye a Stana Katic, Grey Damon y Nick Thune; además de que la actuación de Kirby Johnson como, Hannah Grace ,es particularmente aterradora.

A pesar de recibir críticas mixtas en su estreno, "Cadáver" ha logrado captar la atención de los aficionados al género y, con una duración de 1 hora y 25 minutos, se ha ganado a sus propios fans.

Según Rotten Tomatoes, aunque "Cadáver" no ha sido universalmente aclamada, consigue entregar el horror suficientes para mantener a los espectadores al borde de sus asientos. Si eres fanático del terror paranormal, esta película es una adición imprescindible a tu lista de reproducción.