Susan Sarandon, estrella hollywodense de cintas como “Thelma & Louise” y “El cliente”, dijo que se encuentra en medio del caos y la represión.

Sin decir su país de origen y el nombre del presidente Donald Trump, al que ha criticado anteriormente, Sarandon se presentó así esta tarde (tiempo de México) a la ceremonia del Goya español, que reconoce a lo mejor del cine en España, para recoger un premio especial a su trayectoria.

Luego de asegurar que le encanta la comida y los museos de la nación europea, Sarandon hizo mención que tanto el mandatario español como sus colegas, hablan con lucidez y moral.

“En estos días en los que el mundo está tan dominado por la violencia, la crueldad, veo a mi alrededor y ve a vuestro presidente y a muchos artistas de este pais, que hablan con lucidez y moral.

“Esto me ayuda, donde yo estoy en medio del caos, de la represión, me ayuda a sentirme menos sola, a sentir que soy parte de algo mayor”, indicó.

Poco antes, en conferencia de prensa previa a la ceremonia, Sarandon se calificó como pro Palestina.

“Cada nación tiene derecho a la autodeterminación, soy muy propalestina, soy una artista por la paz y la justicia. Estoy en contra de matar niños en cualquier lugar, lo que están haciendo es ilegal y estoy muy orgullosa de las comunidades que han encontrado la manera de luchar contra eso, porque nadie en la cima nos va a salvar de estas cosas”, apuntó.

También criticó y consideró como algo peligroso que en la Meca del Cine haya silencio en torno a Trump.

"Deberíamos poder expresar nuestras opiniones sin que nos amenacen con no volver a trabajar", afirmó la intérprete.

Triunfa Dolores Fonzi

Durante la jornada de premios que va comenzando, se dio a conocer que "Belén", de la argentina Dolores Fonzi, se elevó con el premio a Mejor Película Iberoamericana.

La actriz aprovechó el micrófono para exclamar que el mundo se ha convertido en una película de terror.

"Por Gaza, por la persecución de migrantes en EU y no lo podemos seguir permitiendo. Yo vengo de un país donde el presidente puso a la venta el agua, así que ahora no sólo defendemos al cine, sino al agua", subrayó.

melc