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El estadio Banorte se engalana esta tarde para el duelo entre el Cruz Azul y el Santos Laguna, correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX.
La Máquina busca su segunda victoria al hilo frente a los Guerreros para mitigar las dudas que siguen surgiendo por el mal momento que vivió el equipo hace algunos duelos.
Por su parte, los laguneros quieren dar la sorpresa y cosechar su primera victoria del torneo. Hasta el momento, los verdiblancos tienen solamente una unidad en su haber, producto del empate frente a los Tigres en la fecha pasada.
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