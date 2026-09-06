El estadio Banorte se engalana esta tarde para el duelo entre el Cruz Azul y el Santos Laguna, correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX.

La Máquina busca su segunda victoria al hilo frente a los Guerreros para mitigar las dudas que siguen surgiendo por el mal momento que vivió el equipo hace algunos duelos.

Por su parte, los laguneros quieren dar la sorpresa y cosechar su primera victoria del torneo. Hasta el momento, los verdiblancos tienen solamente una unidad en su haber, producto del empate frente a los Tigres en la fecha pasada.

Lee también Toluca vs Monterrey: Horario y canales para ver la final de la Leagues Cup HOY, domingo 6 de septiembre

Cruz Azul vs Santos MINUTO A MINUTO