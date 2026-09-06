Autoridades de seguridad de Colima detuvieron a Oswaldo Rafael “N”, alias “Baldo”, identificado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Es considerado un objetivo prioritario por su posible vinculación con extorsiones a ganaderos en Cuauhtémoc, de acuerdo con el comunicado del Gobierno de Colima.

Además, es investigado por su presunta participación en delitos de alto impacto y hechos de violencia registrados en la entidad, como una agresión con arma de fuego contra un elemento de la Fiscalía General del Estado ocurrida el 24 de septiembre de 2025.

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Detienen a “Baldo”, presunto operador regional del CJNG vinculado a extorsiones contra ganaderos en Cuauhtémoc



COMUNICADO |



La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima informa que, como resultado de trabajos de inteligencia y coordinación… pic.twitter.com/wBhQGvr8yV — Gobierno Colima (@gobiernocolima) September 6, 2026

Así fue la detención de "Baldo"

La detención fue posible por trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional. Con el intercambio, análisis y explotación de información se estableció la ubicación del objetivo y se desarrolló el operativo para su captura. La intervención se realizó de manera controlada y sin resistencia por parte del detenido.

Participaron la Secretaría de Marina, a través de sus áreas de Inteligencia Naval y de la Unidad de Operaciones Especiales (Unopes), en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado de Colima y su homóloga SSPC del Gobierno de México.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Colima destacó que esta detención refleja el modelo operativo que se ha fortalecido en la entidad: transformar información en inteligencia y la inteligencia en acciones concretas contra quienes generan violencia.

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Continúan las investigaciones

Tras la captura, las autoridades hicieron un llamado a los habitantes, en especial a quienes forman parte del sector ganadero y a los pobladores de Cuauhtémoc que hayan sido víctimas de extorsión, amenazas o cualquier tipo de conducta delictiva presuntamente relacionada con Oswaldo Rafael “N”, para realizar sus denuncias.

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Las investigaciones continúan y será responsabilidad de los organismos judiciales y del ministerio establecer el posible papel de la persona arrestada en los diversos acontecimientos examinados, así como decidir sobre su estatus legal.

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JACL/rmlgv