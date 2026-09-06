Con un tiraje de más de dos millones de ‘cachitos’ alusivos al 57 aniversario del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la Lotería Nacional celebra la trayectoria del principal medio de movilidad de la Ciudad de México y zona metropolitana, el cual es un referente de transporte público ferroviario, masivo y de bajo costo a nivel nacional.

En el marco de la conmemoración del Día del Trabajador del Metro, encabezada por el director general del organismo, Adrián Rubalcava, y por el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), Fernando Espino, el billete de lotería fue presentado a trabajadoras y trabajadores del Metro.

El billete de lotería estará disponible con los loteros de todas las entidades del país e incluye un premio mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa total repartible de 43 millones de pesos, mediante la emisión de dos millones 400 mil cachitos, que llevarán esta celebración a cada rincón del país. El sorteo de este billete se llevará a cabo el domingo 27 de septiembre.

Sale a la venta este 6 de septiembre, billete de lotería que conmemora los 57 años del Metro. Foto: Tomado de la cuenta de X de @MetroCDMX

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El director general del Metro, Adrián Rubalcava, agradeció a la Lotería Nacional la emisión de un billete conmemorativo al 57 aniversario del Metro, porque, dijo, representa una colección importante que ya forma parte de la memorabilia de este organismo de movilidad.

Agregó que, con la directriz y el respaldo de la Jefa de Gobierno, el Metro camina hacia una nueva etapa, marcada por la recuperación del número de sus usuarios que diariamente se transportan y eligen este sistema por la rapidez de sus desplazamientos.

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Subrayó que ante los retos futuros, como lo es la próxima modernización de la Línea 3, la experiencia de las y los trabajadores de las áreas técnicas será de gran valor para la innovación en el sistema de vías y pilotaje automático, así como la incorporación de nuevos trenes.

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Para concluir, Rubalcava Suárez enfatizó que todos los logros mencionados se construyen en equipo, “y en el Metro, más que equipo, somos la familia Metro”.

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El presidente del SNTSTC, Fernando Espino, resaltó que, al celebrar 57 años de historia, esfuerzo y servicio, el Metro es posible gracias a la capacidad, experiencia y profundo compromiso de generaciones de trabajadoras y trabajadores del más importante transporte de la capital y de la zona metropolitana, al servicio de millones de personas, “símbolo de la movilidad, el trabajo, el progreso y el desarrollo de la Ciudad de México”.

mahc