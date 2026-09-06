Conducir un vehículo representa independencia y movilidad para miles de personas, una condición que muchos buscan mantener a lo largo de toda su vida.

No obstante, el envejecimiento natural genera cambios fisiológicos que impactan de manera directa las habilidades necesarias para operar un automóvil de forma segura.

Frente a esta inquietud cotidiana, la legislación vigente y las recomendaciones de las autoridades de transporte determinan los criterios que regulan la expedición de licencias para adultos mayores.

Foto: EL UNIVERSAL

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Marco legal en México y la vigencia del permiso de conducir

De acuerdo con información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y portales del Gobierno de México, no existe una edad máxima o límite legal establecido por alguna ley que prohíba a una persona conducir dentro del territorio nacional.

Cualquier persona tiene la posibilidad de seguir manejando sin importar su edad, siempre y cuando conserve su licencia de conducir vigente y demuestre que mantiene la capacidad física y mental requerida.

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Las disposiciones oficiales sobre el trámite de renovación establecen los siguientes puntos clave:

Evaluación médica y examen de la vista: Según datos de l Gobierno de México , el requisito primordial para obtener o renovar la licencia a cualquier edad consiste en aprobar las pruebas teóricas, de la vista y médicas que evalúan el estado de salud general del solicitante.

Según datos de , el requisito primordial para obtener o renovar la licencia a cualquier edad consiste en aprobar las teóricas, de la vista y médicas que evalúan el estado de salud general del solicitante. Periodicidad de la renovación: En la mayoría de las entidades federativas, la normativa exige que los trámites para adultos mayores se realicen con mayor periodicidad o sujetándose a valoraciones médicas específicas de acuerdo con el criterio de la autoridad local competente.

En la mayoría de las federativas, la normativa exige que los trámites para adultos mayores se realicen con mayor periodicidad o sujetándose a médicas específicas de acuerdo con el criterio de la autoridad local competente. Proceso de retiro voluntario: La decisión de dejar el volante recae en muchos casos en una evaluación personal o familiar, ya que la legislación actual prioriza las aptitudes demostradas sobre el factor cronológico.

Señales para dejar de conducir. Fuente: Freepik

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Recomendaciones de salud vial para reducir riesgos al volante

El aumento en la esperanza de vida permite que las personas manejen durante más años, aunque la experiencia previa no siempre compensa la pérdida gradual de reflejos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el envejecimiento puede asociarse con la disminución de la agudeza visual, la pérdida de sensibilidad auditiva y una menor flexibilidad articular, factores que incrementan el tiempo de respuesta ante eventualidades en la vía pública.

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Por su parte, las guías de prevención de accidentes de tránsito dirigidas a adultos mayores recomendadas por la Policía Federal de México sugieren adoptar las siguientes medidas preventivas:

Revisiones periódicas de la vista: La OMS aconseja someterse a exámenes oftalmológicos anuales para graduar lentes y detectar de manera oportuna cataratas o degeneración macular.

La OMS aconseja someterse a oftalmológicos anuales para graduar lentes y detectar de manera oportuna cataratas o degeneración macular. Evitar trayectos nocturnos: Según las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT), se aconseja reducir la conducción durante la noche o bajo condiciones meteorológicas adversas para evitar el deslumbramiento y la fatiga visual.

Según las de la Dirección General de Tráfico (DGT), se aconseja reducir la conducción durante la noche o bajo condiciones meteorológicas para evitar el deslumbramiento y la fatiga visual. Elegir rutas conocidas y horarios de menor tráfico: De acuerdo con la guía de la Policía Federal de México, planificar los trayectos con anticipación por avenidas bien iluminadas y evitar las horas pico disminuye el estrés al volante y minimiza las probabilidades de percances.

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