Chilpancingo, Gro. El exalcalde de Coahuayutla y subdirector de Seguridad Pública de La Unión, Gilberto Dorantes Basurto, fue asesinado en una emboscada la noche del sábado sobre la carretera federal Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas.

De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 8 de la noche, cerca de la comunidad La Paz, un grupo armado emboscó al mando policiaco. En el lugar del ataque murió Dorantes Basurto; era acompañado por dos agentes: uno murió y el otro quedó herido.

El policía asesinado fue identificado como Silvano Peñaloza Peñaloza.

El agente herido fue trasladado a un hospital. Se desconoce su identidad y fue reportado como grave.

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El subdirector y los agentes viajaban en una patrulla oficial de la Policía de Coahuayutla y se dirigían a la localidad de Petacalco.

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Dorantes Basurto era militante del PRD. En la elección del 2024, fue el candidato del sol azteca a la alcaldía de Coahuayutla. Antes fue dirigente municipal del PRD y del 2009 al 2012 fue alcalde en ese municipio.

A casi 24 horas del crimen, ninguna autoridad se ha manifestado por el crimen de Dorantes Basurto, ni el propio ayuntamiento de Coahuayutla ni la Fiscalía General del Estado (FGE).

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En 2015, en la comunidad de Petaquillas, en Chilpancingo, Dorantes Basurto recuperó el cadáver de su hijo, Junior Dorantes. A su hijo lo secuestró uno de sus amigos y pidió por rescate más de un millón de pesos; ante la intervención de las autoridades, lo asesinó y lo enterró clandestinamente, según los reportes de la prensa local.

Por el asesinato de Dorantes Basurto, la dirigente estatal del PRD condenó el crimen y pidió al gobierno del estado y al federal que realicen una investigación seria y profunda.

Exigió que el crimen no quede en la impunidad y que se garantice la seguridad de toda la población.

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JACL