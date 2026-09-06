LA PAZ, BCS.— Nueve personas fueron rescatadas de un arroyo en Los Cabos, tras las lluvias intermitentes y copiosas registradas en distintos puntos del sur de Baja California Sur, donde autoridades mantienen la alerta ante el pronóstico de nuevas precipitaciones intensas durante este domingo y la madrugada del lunes.

El Departamento de Bomberos de San José del Cabo informó que a las 20:06 horas del sábado atendió el reporte en el arroyo Eureka, camino a Rancho Leonero, donde las nueve personas quedaron atrapadas. El rescate se realizó con equipo de aguas rápidas, en coordinación con Policía Municipal y Protección Civil, y no hubo lesionados.

Más tarde, a las 22:15 horas, personal de Bomberos también acudió al arroyo Santa Catarina ante otro reporte de personas atrapadas en un vehículo que era arrastrado por la corriente. Al llegar, confirmó que la unidad estaba vacía, pero había personas intentando rescatar la unidad.

El reporte señalaba personas atrapadas en un vehículo arrastrado por la corriente. 06/09/2026. | Foto: Especial.

Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil de este domingo, el alcalde en funciones de Los Cabos, José Manuel Larumbe, señaló sobre estos incidentes que se presentaron derivados de la crecida de arroyos ante las lluvias de la noche y madrugada y reiteró el llamado a la población a no intentar cruzar arroyos.

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Añadió que continúan las brigadas y recorridos en las zonas de riesgo ante el potencial de más precipitaciones durante este día y se mantienen cuatro albergues listos para atender a personas que lo requieran.

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Julio Trasviña, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que en las últimas 24 horas se acumularon 84 milímetros de lluvia en San Pedro, La Paz; 45 milímetros en una estación cercana a San José del Cabo y 43 milímetros en La Angostura, Comondú.

Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, el alcalde de Los Cabos señaló sobre estos incidentes que se deben a la crecida de arroyos. 06/09/2026. | Foto: Especial.

Advirtió que para la noche de este domingo y madrugada del lunes se mantienen previstas lluvias puntuales intensas en el sur del estado. “Aunque tengamos cielo soleado, no significa que ya se detuvo”, señaló, al pedir mantener las precauciones.

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Mantienen albergues abiertos por prevención

Especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicaron que una vaguada continuará desplazándose lentamente sobre la región y, junto con el ingreso de humedad, favorecerá nuevos núcleos de tormenta. Para el lunes se esperan precipitaciones importantes, principalmente por la tarde y noche, y el martes las lluvias tenderían a desplazarse hacia el centro y norte de BCS.

De manera preventiva, permanecen abiertos cuatro refugios temporales en La Paz y cuatro en Los Cabos, aunque hasta el reporte de este domingo no habían recibido personas.

De manera preventiva permanecen abiertos cuatro refugios temporales en La Paz y cuatro en Los Cabos. 06/09/2026. | Foto: Especial.

En Comondú, donde se reportaron corridas de arroyos y problemas en el drenaje, también fueron habilitados dos albergues; mientras que Loreto registró lluvias durante la madrugada sin mayores afectaciones.

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Evalúan suspensión de clases

El gobernador Víctor Castro Cosío informó que a las 21:00 horas de este domingo se evaluará nuevamente el pronóstico para determinar si será necesaria la suspensión de clases este lunes en alguna región del estado.

En el sector agropecuario, el titular de la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario, José Alfredo Bermúdez Beltrán, señaló que las precipitaciones representan un beneficio después de dos años de fuerte sequía y estimó que permitirán contar con forraje en los agostaderos hasta junio de 2027.

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Un vehículo cayó al arroyo Santa Catarina. 06/09/2026. | Foto: Especial.

Los puertos marítimos se mantienen abiertos y los aeropuertos funcionan con normalidad, reportaron autoridades en la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil.

Autoridades sanitarias pidieron extremar precauciones y atender las restricciones de no ingresar al mar ni en La Paz ni en Los Cabos, dado que, tras varios días de lluvia, arrastre de basura y descargas de aguas negras al mar, no hay condiciones para su uso. Se realizan pruebas para determinar niveles de contaminación.

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