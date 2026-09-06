La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de 32 años, señalado como probable responsable de la tentativa de feminicidio de una mujer de 21 años, en la colonia Lomas de Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón.

En un comunicado, la SSC informó que los hechos ocurrieron entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de agosto, cuando la mujer agredida y el puesto de periódicos donde se encontraba fueron incendiados. Tras lo ocurrido, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

La dependencia aseguró que se le brindó acompañamiento a la víctima y se realizaron recorridos en la zona, así como un análisis de las imágenes de las cámaras de videovigilancia en el lugar de los hechos.

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Tras lo anterior, la SSC localizó al presunto responsable y ejecutó la orden de aprehensión librada en su contra, por lo que quedó a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana afirmó que ninguna agresión contra las mujeres queda sin respuesta institucional y que el acompañamiento a las víctimas se mantiene durante todo el proceso.

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