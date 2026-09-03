La alcaldía Álvaro Obregón, en colaboración con el Centro Cultural San Ángel y la Casa Jaime Sabines, puso a disposición del público la exposición colectiva “Es la sombra del agua”, en homenaje al poeta chiapaneco, que reúne el trabajo de 85 artistas inspirados en su obra.

Esta muestra parte de la idea de acercarse a Sabines desde las emociones que atraviesan su poesía, como el amor, el deseo, la melancolía, la muerte, la memoria y la vida cotidiana; y traducirlas en imágenes, esculturas, fotografías y otras expresiones artísticas.

Entre las obras de la exposición, destacan piezas relacionadas con títulos emblemáticos de la obra de Sabines, por ejemplo, Los amorosos, Cartas a Chepita, Algo sobre la muerte del Mayor Sabines, Tarumba y Adán y Eva. La exposición también reúne obras de artistas que tuvieron una relación directa con el poeta, así como fotografías de autores que lo retrataron a lo largo de su vida, entre ellos Daisy Ascher, Eliane Cassorla, Rogelio Cuéllar, Eunice Chao, Gilberto Chen, Ulises Castellanos, Roberto Portillo y Maritza López.

La alcaldía Álvaro Obregón, en colaboración con el Centro Cultural San Ángel y la Casa Jaime Sabines pusieron a disposición del público la exposición colectiva “Es la sombra del agua”. Foto: especial

En un comunicado, la alcaldía precisó que la Casa Jaime Sabines tiene además un significado especial para Álvaro Obregón, ya que tras permanecer siete años cerrada, el recinto fue recuperado y reabierto como parte de la estrategia del alcalde Javier López Casarín para devolver a la comunidad espacios dedicados al arte, la cultura y la convivencia.

Esta exposición podrá visitarse hasta diciembre de 2026, de martes a domingo, en un horario de 10:00 a 17:00 horas. La clausura se realizará el miércoles 30 de diciembre a las 19:30 horas.

mahc