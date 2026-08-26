Nos acercamos a los últimos meses del año, pero la agenda de conciertos no da tregua.

Y es que, septiembre reunirá a a algunas de las estrellas más importantes de la música, nacionales e internacionales, en los principales escenarios de la CDMX, tal es el caso de Stray Kids, quienes tras poco más de un año de ausencia regresa al país para reencontrarse con sus fans.

Pero el K-pop no es el único género que brillará en estos próximos días, ya que la oferta incluye pop, urbano, rock y hasta un festival de música mexicana.

Algunos de estos eventos ya reportan poca disponibilidad de boletos, mientras que otros todavía mantienen entradas a la venta.

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TINI. Han pasado tres años desde la última vez que la argentina pisó los escenarios mexicanos, ahora regresa con una nueva etapa musical y personal.

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Tras comprometerse con su novio, el futbolista Rodrigo De Paul, y lanzar "Un mechón de pelo", su último disco, la intérprete hará un recorrido por toda su trayectoria. El concierto, como tiene acostumbrados a sus fans, no solo será una explosión de energía, también una experiencia audiovisual completamente nueva.

Cuándo y dónde: 4 de septiembre, Arena CDMX

Tini regresa a México tras tres años de ausencia. Foto: Cortesía Pandora

Siddhartha. El músico tapatío será uno de los encargados de abrir el mes y lo hará en uno de los escenarios más grandes de la capital.

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Después de cerrar su “00:00 Tour” en diciembre de 2023, el intérprete de "Únicos" regresa a los eventos en vivo. Para quienes quieran asistir, aún hay boletos, aunque la disponibilidad es poca.

Cuándo y dónde: 3 y 4 de septiembre, Palacio de los Deportes

Yuridia. La exacadémica se prepara para el reto más importante de su carrera: llenar el Estadio GNP Seguros con "Las Cartas Sobre la Mesa", una de las producciones más ambiciosas de su carrera.

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El concierto tendrá como protagonistas canciones que ya se han convertido en parte fundamental de su repertorio, como “Qué agonía”, “Ya te olvidé”, “Amigos no por favor” y “Me hace tanto bien”, además de invitados especiales.

Cuándo y dónde: 3 y 4 de septiembre, Estadio GNP Seguros

Yuridia enfrenta su reto más grande. Foto: Instagram oficial.

Festival Arre. El regional mexicano tendrá uno de sus grandes encuentros del año con este festival que, tras un año fuera, regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez.

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El cartel reúne a nombres como Alejandro Fernández, Banda MS, Los Tucanes de Tijuana, Eslabon Armado, Gabito Ballesteros, El Mimoso, Los Dos Carnales, Mi Banda El Mexicano y La Sonora Dinamita, que durante dos días pondrán a bailar y cantar a sus fans.

Cuándo y dónde: 5 y 6 de septiembre, Autódromo Hermanos Rodríguez

Scorpions. La banda de metal está lista para reencontrarse con varias generaciones de seguidores. Con más de cinco décadas de trayectoria esta será una gran oportunidad de escuchar en vivo canciones como “Wind of Change”, “Still Loving You”, “Rock You Like a Hurricane” y “No One Like You”, temas que los convirtieron en leyendas.

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Cuándo y dónde: 10 de septiembre, Palacio de los Deportes

Scorpions regresa a los escenarios mexicanos.

aespa. El K-pop vivirá una de sus grandes noches con este cuarteto surcoreano.

La visita es especialmente esperada porque el grupo ya conoce la respuesta del público mexicano: aespa se presentó en el Palacio de los Deportes en febrero de 2025. Ahora regresará con una nueva etapa de su espectáculo y un repertorio que incluye algunos de sus mayores éxitos.

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Cuándo y dónde: 11 de septiembre, Palacio de los Deportes

Lagos. El dúo formado por Luis Jiménez y Agustín Zubillaga regresa a México después de pasar un año alejados de los escenarios mexicanos.

Para sus seguidores, el concierto será una oportunidad para escuchar en vivo temas como “Mónaco”, “No se Acaba Hasta que Acabe”, “Blanco y Negro” y “Tuvimos Futuro”, además de reencontrarse con una propuesta que ha ido creciendo dentro de la escena pop latinoamericana.

Cuándo y dónde: 12 de septiembre, Auditorio BB

Vans Warped Tour. La nostalgia por el punk rock y la música alternativa tendrá su propio espacio en este evento.

El cartel incluye bandas como Papa Roach, Yellowcard, Simple Plan, All Time Low, Jimmy Eat World y Rise Against, que funciona como un encuentro de distintas generaciones.

Cuándo y dónde: 12 y 13 de septiembre, Autódromo Hermanos Rodríguez

Ana Torroja. En su voz se hicieron famosas canciones como "Hijo de la Luna", "Duele el amor" y "La fuerza del destino", y serán algunas de las que vuelvan a escucharse este 17 de septiembre.

La española está lista para reconectar con su público mexicano en un concierto íntimo.

Cuándo y dónde: 17 de septiembre, Teatro Metropólitan

FOTO: Archivo/EFE.

Natanael Cano. En medio de las polémicas que han rodeado su carrera, el precursor de los corridos tumbados vuelve a los escenarios.

En esta ocasión presentará su “Vol. 1 Tour”, un show nuevo y con el que pretende resurgir de sus cenizas, pero que estará lleno de los temas que lo convirtieron en uno de los favoritos de las nuevas generaciones

Cuándo y dónde: 18 y 19 de septiembre, Estadio GNP Seguros

Young Miko. La puertorriqueña se ha convertido en una de las figuras más relevantes de la música urbana latina, gracias a canciones como "Lisa" y "WASSUP".

Aunque no es la primera vez que visita suelo mexicano, sí es la primera que lo hace en solitario, por lo que esta presentación será especialmente atractiva para los fans.

Cuándo y dónde: 22 de septiembre, Palacio de los Deportes

Moenia. La banda de electropop celebra más de 30 años de carrera musical.

El concierto permitirá recorrer una carrera marcada por canciones como “Manto estelar”, “No puedo estar sin ti”, “Déjame entrar” y “En qué momento”, además de mostrar por qué el grupo continúa conectando con distintas generaciones.

Cuándo y dónde: 24 de septiembre, Palacio de los Deportes

Lucero. La eterna "Novia de América" volverá a los escenarios en un año especialmente significativo: en el que celebra 46 años de trayectoria artística.

Su presentación será una oportunidad para recorrer distintas etapas de su repertorio, desde el pop y las baladas hasta la música regional mexicana.

Cuándo y dónde: 24 de septiembre, Auditorio Nacional

Lanzará celebra más de 40 años de carrera. FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

Stray Kids. La banda surcoreana cerrará septiembre con dos noches en el Estadio GNP Seguros. El grupo regresará a México después de su visita de 2025, cuando se presentó en el mismo recinto como parte del “dominATE World Tour”.

La nueva visita confirma la aceptación y el crecimiento que el K-pop ha tenido en los últimos meses. Por desgracia los boletos ya están agotados.

Dónde y cuándo: 25 y 26 de septiembre, Estadio GNP Seguros

Greeicy. La colombiana cerrará con broche de oro la cartelera del mes. Después de consolidarse como una de las voces femeninas más reconocidas de la música urbana, llega a uno de los recintos más importantes para encontrarse con su público mexicano.

Cuándo y dónde: 29 de septiembre, Teatro Metropólitan

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