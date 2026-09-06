Chivas conquista los mejores MEMES tras golear al Atlético San Luis y llegar a seis juegos en fila sin perder

Después de la gran actuación que ofrecieron ante el Atlético San Luis, todo parece indicar que las Chivas de Gabriel Milito están de regreso.

El Rebaño volvió a tener la contundencia que lo ha caracterizado desde que el director técnico argentino tomó las riendas.

En duelo correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2026, el equipo rojiblanco no tuvo ningún problema para derrotar (0-3) al potosino en el estadio Libertad Financiera.

Un autogol de Adrián Sánchez y dos fantásticas anotaciones de Ricardo Marín y Richard Ledezma hicieron que la escuadra tapatía su quedara con los tres puntos en condición de visitante.

De esta manera, las Chivas llegaron a su sexto partido consecutivo sin conocer la derrota.

El Rebaño derrotó al FC Juárez, al Santos, al Tijuana, al Atlético San Luis y empató con el Puebla y el Pachuca.

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La última vez que perdió fue en la primera jornada del torneo, cuando recibió al Toluca en el estadio Akron.

Gracias a los 14 puntos con los que cuenta, el conjunto de Gabriel Milito se encuentra en la segunda posición de la tabla, en espera de que el Toluca y el Tijuana disputen sus partidos reprogramados.

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Ahora, las Chivas deberán centrar su atención en los complicados encuentros que tendrá en las próximas semanas.

En la siguiente jornada, enfrentará a los Pumas de Esteban Solari en el Akron y, después, visitará al superlíder del torneo: el América.

Para el Rebaño es importante llegar con mucha motivación a una edición más del Clásico Capitalino.

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Luego, recibirá al Querétaro y en la Fecha 11 tendrá que visitar al Atlas en el estadio Jalisco, para protagonizar el pasional Clásico Tapatío.

Tras la contundente victoria de las Chivas sobre el Atlético San Luis, las redes sociales se inundaron con las imágenes más divertidas para aplaudir su actuación.

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