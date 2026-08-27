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La UEFA prepara una denuncia penal contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por presunta gestión desleal ante su proyecto de crear la filial FIFA FORWARD ENTERPRISE (FFE) para comercializar sus competiciones con la entrada de capital privado, y que luego paralizó ante las fuertes críticas.
Según un documento fechado este jueves al que tuvo acceso EFE, el organismo europeo ha pedido autorización a un tribunal de Estados Unidos para tener acceso a los documentos relacionados con el proyecto, para su traslado a la justicia suiza.
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