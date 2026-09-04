El presidente Donald Trump amenazó con dejar de comerciar con los países con los que Estados Unidos tiene un déficit, a menos que la Reserva Federal (Fed) baje las tasas de interés, tras unos buenos resultados en el informe mensual de empleo.

"Bajen la tasa o dejaré de comerciar con los países con los que tenemos un déficit", amenazó Trump en su plataforma Truth Social.

El mandatario estadounidense afirmó que la ganancia de 162 mil puestos de trabajo registrados el mes pasado, "superan todas las estimaciones" de analistas, por lo que insistió en que la fortaleza de la economía estadounidense convierte al país en un sujeto de crédito solvente.

El magnate republicano defendió que ser "un país fuerte significa tener tipos de interés más bajos"

"¡Así de simple! Deberíamos tener la tasa más baja de cualquier país del mundo, como en los 'viejos tiempos'. Si Estados Unidos no aceptara permitirles sus grandes superávits, algo que podríamos detener de inmediato, ¡ya no se les consideraría una élite financiera!", advirtió. *Con información de EFE

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