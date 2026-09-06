Toluca, Méx.— La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, aseguró que dentro de Morena existe unidad y compromiso con el bienestar ciudadano.

Durante la Apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 62 Legislatura, la mandataria recalcó que el tercer año legislativo debe ser un periodo donde prevalezca el diálogo y la construcción de acuerdos que fortalezcan e impulsen los programas y acciones en materia de educación, de salud, seguridad, bienestar social, campo, desarrollo económico y movilidad, entre otros.

“Que este tercer año legislativo sea un periodo de amplia responsabilidad política y sobre todo de importantes resultados para nuestra gente. Sigamos trabajando juntas y juntos con una entidad con mayor bienestar, más justicia social y con mejores oportunidades. Desde el Poder Ejecutivo les refrendo nuestra disposición al diálogo, al entendimiento y a la coordinación, siempre con respeto a la autonomía del Poder Legislativo”.

Durante la sesión se nombró a Vladimir Hernández Villegas como presidente de la Mesa Directiva, y se ratificó a Francisco Vázquez Rodríguez como presidente de la Junta de Coordinación Política, ambos morenistas.

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