Puede hacerte llorar con apenas unos cortes, pero la cebolla tiene muchas otras razones para llamar tu atención. Se encuentra presente en todo tipo de platillos, puesto que transforma el sabor de los ingredientes y añade numerosos nutrientes.

Si quieres conocer los beneficios de comerla, en Menú te los explicamos y te compartimos la mejor manera de comerla para obtenerlos.

¿Qué beneficios tiene comer cebolla?

Hay ingredientes que pasan casi desapercibidos en la comida, hasta que se descubren sus bondades culinarias. Y la cebolla es uno de ellos.

Sus beneficios son, literalmente, como abrir sus capas y descubrirlos:

Fuente de antioxidantes: Se trata de un alimento rico en quercetina, compuesto que destaca por su acción antioxidante y, por lo mismo, previene el daño ocasionado por los radicales libres.

Para la salud del intestino: Según explica un artículo del sitio especializado Tua Saúde, la cebolla contiene inulina, prebiótico que sirve de alimento para las bacterias beneficiosas del intestino.

Provee minerales clave: De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, dicha verdura aporta minerales como potasio, calcio, hierro, magnesio y fósforo, todos ellos benéficos para producir energía, mantener los músculos en óptimas condiciones y llevar oxígeno al cuerpo.

Fortalece las defensas: debido a su aporte de vitaminas B, C y E, su consumo fortalece el sistema inmunológico y mejora la respuesta cognitiva.

Bajo contenido calórico El 90% de la cebolla es agua y tiene un aporte calórico es bajo. Tal como lo indica Profeco, esa combinación permite sumar sabor, textura y nutrientes a diferentes preparaciones, sin aumentar el contenido energético.

La magia de la cebolla comienza mucho antes del primer bocado. Foto: Unsplash.

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¿Cuál es la mejor manera de comer cebolla?

Cruda, conserva mejor sus nutrientes. Si buscas aprovecharla al máximo, éste método de consumo es el apropiado, así lo indica un artículo del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD).

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No obstante, debido a que su perfil intenso puede resultar desagradable para algunas personas, lo ideal es integrarla en guisos, sopas y salsas.

Eso sí, es importante mencionar que al contacto con el fuego se transforman algunas de sus características y compuestos. Por ejemplo, Tua Saúde indica que 100 g de cebolla cruda contienen aproximadamente 7.4 mg de vitamina C; mientras que la misma cantidad pero cocida aporta alrededor de 5.2 mg.

Recuerda que el método de consumo también depende del tipo de preparación. Su versión asada o caramelizada es fundamental en ciertas preparaciones y también añade un toque de sabor dulce. Así que si una de tus recetas la necesita así, no te contengas de prepararla.

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La cebolla esconde mucho más que un sabor intenso. Foto: Pexels.

La próxima vez que una cebolla llegue a tu tabla de cortar, quizá la mires con otros ojos. ¿Ya conocías todos sus beneficios?

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