Santander (España), 7 sep (EFE).- Tras meses de polémica en México por la salida temporal a España de la Colección Gelman, los cuadros que la componen, de la talla de artistas como Frida Kahlo o Diego Rivera, son los protagonistas de la inauguración, este lunes, del nuevo museo Faro Santander, en el norte de España.

"Gracias México", dijo durante el acto de inauguración la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, que destacó que esta entidad financiera llegó a tierras mexicanas en 1954, en un momento "vibrante" para esa nación y "hoy es esa misma energía la que hace el viaje de vuelta para descubrir en Cantabria" ese arte.

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La polémica que ha precedido a la apertura del museo

El viaje de las obras recopiladas por Jacques y Natasha Gelman ha estado rodeado de una gran polémica desde que el Banco Santander alcanzara, el pasado mes de enero, un acuerdo con la familia Zambrano para la gestión de la colección, lo que en su país de origen fue interpretado como una salida encubierta de unas obras protegidas por la legislación mexicana.

Y no se trata de unas obras cualquiera, porque en la colección hay 18 trabajos de Frida Kahlo y otros de grandes pintores como Diego Rivera, María Izquierdo, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros o fotógrafos como Graciela Iturbide o Guillermo Kahlo. Lo que la convierte en la colección más importante del arte mexicano del siglo XX.

Fue justo esa importancia la que hizo que creciera el malestar en México, Claudia Sheinbaum, se refirió en varios discursos públicos a la salida de la colección para asegurar rotundamente que los cuadros regresarían al país "como dice la ley".

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Porque se trata de una colección privada y la legislación mexicana permite la difusión de sus obras en el extranjero, pero nunca su venta porque forman parte del patrimonio del país, como precisó Sheinbaum.

Tal nivel alcanzó la polémica que los responsables del museo optaron por retrasar su apertura -prevista inicialmente para el mes de junio- al tiempo que garantizaron el cuidado y conservación de las obras "con absoluto conocimiento y respeto", como señaló en una reciente entrevista con EFE el director de Faro Santander, Daniel Vega.

De modo que, ya con las aguas calmadas, el Faro Santander fue inaugurado hoy en un acto al que asistió el rey de España, Felipe VI, así como el arquitecto británico David Chipperfield, encargado de transformar en museo la sede histórica del banco, un emblemático edificio frente a la Bahía de Santander.

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Un museo abierto al mundo

La transformación del edificio, a cargo del equipo del Premio Pritzker 2023, ha permitido crear un espacio de más de 10 mil metros cuadrados dedicados al arte inundados por la luz y con el blanco como protagonista.

Una luz que llega principalmente del techo acristalado que cubre ahora el monumental arco que preside su fachada principal, que conserva intacto su clasicismo, frente a un interior contemporáneo, con estructuras metálicas y una escalera de trazado curvo que conecta varios de los pisos.

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Ana Botín recordó cómo era el edificio, construido en 1795. "Lleno de puertas dobles, salas comunicadas entre sí, despachos solemnes y muchas cerraduras que le daban un aire de misterio".

Ahora estará "abierto a todos". "Nuestro objetivo ha sido crear un museo moderno, a la altura de los mejores del mundo, y en el que personas de todo tipo, de todas las edades y de todas partes puedan descubrir, intercambiar ideas y aprender", resaltó.

Un museo que abre sus puertas con los fondos de la entidad bancaria, que incluyen obras de El Greco, Tiziano, Rubens, Velázquez, Goya o Tàpies, y en el que se programarán exposiciones temporales.

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Programa inaugural: México en el foco

En estos primeros meses esas obras compartirán espacio con la Colección Gelman y con el surrealismo de Leonora Carrington, la artista británica que encontró en México su segunda patria.

"México moderno en la Colección Gelman Santander" es el título de la muestra que se podrá ver hasta el 10 de enero de 2027, comisariada por Marisol Argüelles y que propone dos lecturas paralelas: la evolución de una estética que dotó de identidad a la producción artística de México y la crónica íntima de los Gelman como coleccionistas.

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Además del casi centenar de cuadros que se podrán completar, el museo ha programado proyección de películas, conciertos, charlas y visitas especiales, como momentos destacados en torno al Día de los Muertos.

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Por su parte, "El surrealismo sintómatico: Leonora Carrington" estará abierta hasta el 31 de enero y permitirá conocer a una las grandes figuras del surrealismo del siglo XX.

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La muestra está compuesta por las pinturas, dibujos y textos que Carrington creó durante la Segunda Guerra Mundial, antes de emigrar definitivamente a México. Una exposición realizada en colaboración con el Frued Museum London y comisariada por Vanessa Boni.

Incluye una obra que se expone por primera vez, "Green Tea" (1942), "rescatada del olvido y del trastero de la casa de la familia Morales, en Chicago" por Faro Santander, que expondrá la obra, como precisó el museo en un comunicado.

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