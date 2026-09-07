El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó vía redes sociales de la detención de cuatro servidores públicos relacionados con delitos de alto impacto.

El representante de seguridad detalló que como parte del Operativo Enjambre y de la política de cero impunidad se llevaron simultáneamente 23 órdenes de cateo en el municipio de Esperanza, Puebla.

Como resultado de la operación, aseguró que fueron detenidas nueve personas vinculadas con una estructura criminal dedicada al robo de autotransporte de carga, la extorsión, el secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla–Veracruz.

Entre los arrestados están Isaac “N”, presidente municipal de Esperanza; Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel “N”, hermano del alcalde.

Harfuch informa de la detención de cuatro servidores públicos en puebla por robo de autotransporte (07/09/2026). Foto: X @OHarfuch

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Además, mencionó el aseguramiento de 35 armas de fuego, 52 cargadores, 11 vehículos, ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.

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A la detención también se sumó Said "N", presidente municipal de Tepeyahualco, por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

Harfuch precisó que las detenciones significan un golpe contra las redes de protección de organizaciones criminales, además de impactar directamente en la disminución del robo en carreteras, del robo al autotransporte de carga y pasajeros, y de la extorsión.

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