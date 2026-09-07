Hay relojes inteligentes que intentan convencernos con más aplicaciones, otros con diseños cada vez más cercanos a un reloj tradicional y algunos que concentran buena parte de su propuesta en el deporte. El HONOR Watch 6 parece querer jugar en varios de esos terrenos al mismo tiempo, aunque tiene un argumento que sobresale desde el principio: la autonomía.

HONOR asegura que su nuevo reloj puede alcanzar hasta 35 días en determinadas condiciones. Es una cifra suficientemente llamativa como para convertirse en uno de los puntos que más interés despiertan en esta primera toma de contacto, pero no es el único.

El Watch 6 también incorpora funciones dedicadas al fútbol y el senderismo, más de 120 modos deportivos y un conjunto de herramientas para monitorear diferentes indicadores relacionados con la salud.

Batería para días, fútbol y senderismo. Foto: Cortesía

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La batería es, al menos sobre el papel, su gran carta

Una de las especificaciones más interesantes del HONOR Watch 6 es su batería de 980 mAh.

Según las cifras proporcionadas por la compañía, el reloj puede alcanzar hasta 35 días en modo standby, mientras que el uso diario con Bluetooth reduce esa estimación a hasta 17 días. Para quienes utilizan el reloj durante entrenamientos o actividades al aire libre, HONOR también habla de hasta 42 horas utilizando el GPS de manera independiente.

Son cifras prometedoras, especialmente en una categoría donde tener que pasar constantemente por el cargador puede terminar condicionando la experiencia.

Eso sí, como ocurre prácticamente siempre con las estimaciones de autonomía, habrá que comprobar qué tan cerca se encuentran esos números del uso real. Funciones activas, brillo, GPS, notificaciones y monitoreo continuo pueden modificar considerablemente el resultado.

Aun así, contar con una batería de esta capacidad coloca la autonomía como uno de los argumentos centrales del Watch 6.

El fútbol ya no es simplemente otro modo deportivo

Más allá de la batería, HONOR quiere diferenciar al Watch 6 mediante funciones deportivas más específicas.

Un buen ejemplo es su modo profesional de fútbol. Durante una sesión, el reloj puede registrar información como velocidad y distancia. Al finalizar, genera datos sobre velocidad máxima de sprint, velocidad promedio y diferentes segmentos del entrenamiento, pero la información no termina ahí.

El reloj también puede generar un mapa de calor y un registro de trayectoria, dos elementos que pueden resultar especialmente interesantes para quien quiera analizar cómo se movió dentro del campo, las zonas que ocupó con mayor frecuencia o la manera en la que distribuyó su esfuerzo durante el partido.

Es un enfoque más interesante que simplemente registrar calorías y frecuencia cardíaca durante 90 minutos.

Para senderismo, HONOR apuesta por medir también las pendientes

La segunda modalidad a la que HONOR dedica especial atención es el senderismo.

Aquí aparece una función denominada distancia 3D. La idea es sencilla: en lugar de calcular únicamente la distancia recorrida sobre un plano, el algoritmo también toma en cuenta las subidas y bajadas para intentar representar con mayor precisión el trayecto real.

El Watch 6 puede combinar esta información con datos como altitud, frecuencia cardíaca, ritmo 3D y saturación de oxígeno en sangre.

También contempla alertas ante posibles desviaciones de la ruta y recomendaciones relacionadas con la administración del esfuerzo durante el recorrido.

Fútbol y senderismo son los dos ejemplos que HONOR utiliza para mostrar las capacidades deportivas del reloj, pero no son las únicas actividades disponibles. La compañía habla de 123 modos deportivos, entre ellos running, ciclismo, natación, baile y yoga.

Salud y bienestar son el otro gran pilar del HONOR Watch 6

El deporte ocupa una parte importante de la experiencia, pero el seguimiento diario es la otra mitad de la propuesta.

HONOR integra en el reloj su sistema IntelliSense, basado en un diseño óptico distribuido que, de acuerdo con la compañía, busca mejorar la captura de las señales utilizadas en las mediciones.

Entre las variables que puede registrar se encuentran la frecuencia cardíaca, el estrés, el sueño, la saturación de oxígeno en sangre y las calorías.

HONOR Watch 6 apuesta por una batería de 980 mAh, modos específicos para fútbol y senderismo. Foto: Cortesía

Además, HONOR incorpora una función de energía corporal. El sistema combina diferentes métricas, entre ellas frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia cardíaca, sueño y estrés, para ofrecer una referencia sobre las reservas de energía del usuario y sugerir momentos para realizar actividad física o descansar.

Otro de los apartados destacados por el fabricante es el seguimiento de la presión arterial. Al tratarse de una función relacionada con la salud, será especialmente importante comprobar su funcionamiento, disponibilidad y precisión en una prueba más extensa. Como sucede con otros wearables de consumo, este tipo de información no debe sustituir una evaluación médica.

Una pantalla preparada para exteriores

Todo ese seguimiento tendría poca utilidad si consultar la información bajo el sol fuera complicado.

Para evitarlo, HONOR asegura que la pantalla del Watch 6 puede alcanzar un brillo de hasta 3,000 nits y ajustarse automáticamente dependiendo de las condiciones del entorno.

También incorpora control táctil con las manos mojadas, una función pensada para mantener la respuesta de la pantalla durante entrenamientos, lluvia o actividades en las que el agua normalmente vuelve más difícil utilizar un panel táctil.

Son pequeños detalles, pero pueden terminar siendo más importantes en el uso cotidiano que algunas funciones llamativas que apenas utilizamos después de estrenar un smartwatch.

También quiere funcionar como extensión del teléfono

Cabe mencionar que el Watch 6 no se limita al seguimiento físico. Entre sus funciones de productividad aparece la posibilidad de recibir simultáneamente notificaciones procedentes de dos teléfonos HONOR, además de utilizar respuestas rápidas para mensajes SMS.

El reloj también permite realizar grabaciones de voz y sincronizar notas con HONOR Note, algo que puede ser útil para guardar rápidamente una idea sin tener que sacar el teléfono.

A esto se suman NFC, personalización de la esfera mediante videos y controles mediante gestos de muñeca. Con un giro, por ejemplo, es posible realizar determinadas acciones como apagar una alarma, responder una llamada o cambiar de canción.

Son funciones secundarias frente a la autonomía o el apartado deportivo, pero ayudan a que el Watch 6 tenga una propuesta más completa.

HONOR Watch 6: primeras impresiones

En una primera aproximación, el HONOR Watch 6 parece tener bastante claro dónde quiere competir.

La batería es probablemente su característica más atractiva. Si los hasta 17 días de uso cotidiano prometidos por la marca se acercan a lo que veremos en condiciones reales, podría convertirse en un argumento importante frente a relojes que obligan a pensar en el cargador con mucha más frecuencia.

Sin embargo, reducir el dispositivo únicamente a la autonomía sería dejar fuera parte de su propuesta.

Los modos especializados para fútbol y senderismo, el seguimiento de salud, la pantalla de hasta 3,000 nits y las funciones de productividad apuntan a un reloj pensado para permanecer en la muñeca prácticamente todo el día: durante un entrenamiento, una salida al campo y también durante las horas de trabajo.

Queda por comprobar cómo funcionan todas estas características fuera de la presentación y qué tan precisos son sus registros. Eso será materia de un análisis más profundo.

Por ahora, el HONOR Watch 6 deja una primera impresión clara: quiere hacer muchas cosas, pero sobre todo quiere hacerlas durante varios días sin obligarnos a buscar el cargador.

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