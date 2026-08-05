Si estás preparando el Regreso a Clases y buscas un cupón HONOR para estrenar teléfono, tablet o smartwatch, esta guía reúne los códigos con mayor descuento del mes y los paquetes de la campaña Back to School. Hay códigos de hasta $6,000 MXN en el Magic8 Pro, bundles que suman tablet, reloj y audífonos, y hasta 18 meses sin intereses. Abajo, reuní cada cupón HONOR y cada oferta que verifiqué, con los enlaces directos a la tienda oficial.

Leer también Regalos para el Día de los Abuelos que puedes enviar a domicilio

Regreso a Clases HONOR: Bundles con Tablet, Watch y Audífonos hasta 50% OFF

La campaña de Regreso a Clases de HONOR arma paquetes pensados para estudiantes, donde compras un teléfono y sumas accesorios a precio rebajado. Todos incluyen hasta 18 meses sin intereses —es decir, puedes dividir el pago en 18 mensualidades iguales sin pagar de más— y están vigentes durante la temporada escolar.

El paquete más accesible es el del HONOR Magic8 Lite 256 GB, que por $11,999 MXN suma accesorios de regalo, ideal para quien entra a clases con un presupuesto medido. Un escalón arriba, el Magic8 Lite 512 GB ofrece un bundle completo por $12,999 MXN, con el doble de almacenamiento para guardar apuntes, libros y trabajos. Para quien quiere el mejor equipo, el HONOR 600 tiene un bundle de $18,999 MXN que integra tablet, smartwatch y audífonos, un kit completo para estudiar, tomar notas y desconectarse. Y como opción equilibrada, el HONOR X7d arma un kit con tablet y earbuds por $7,299 MXN, la entrada más económica a un set completo.

Cupones HONOR con Código: hasta $6,000 MXN de Descuento

Los mayores ahorros del mes llegan con código, y son acumulables sobre el precio de campaña. El más alto es para el tope de gama: el HONOR Magic8 Pro baja $6,000 MXN con el código APCPHM8P, aplicable al finalizar la compra. Para el HONOR 600, el código APCPH6001 descuenta $4,500 MXN, una rebaja fuerte sobre un equipo de gama alta.

Si buscas un wearable para organizar tu rutina escolar, el HONOR Watch 6 tiene $2,000 MXN de descuento con el código AEBWH6. Los tres códigos se capturan en el campo de cupón durante la compra y están vigentes hasta el 31 de agosto de 2026, así que conviene usarlos dentro de la ventana de Regreso a Clases.

Cómo Ahorrar Más en HONOR: Suscripción, Ofertas Individuales y Envío Gratis

Más allá de la campaña escolar, HONOR suma varias vías de ahorro. Al suscribirte al newsletter obtienes un 10% de descuento en tu compra, un beneficio que se activa con tu registro, sin teclear código. Si prefieres comprar los productos por separado, hay ofertas individuales fuertes: el HONOR 400 tiene 52% de descuento —un ahorro de $6,295 MXN—, y la HONOR Pad 10 de 12.1" baja $3,999 MXN, una buena tablet para tomar notas en clase.

En audio, los Earbuds Open Polar Gold arrancan desde $3,999 MXN y los Earbuds A Pro quedan en solo $999 MXN, una opción accesible para el día a día. Además, HONOR ofrece envío gratis en compras desde $500 MXN, así que incluso los accesorios más económicos llegan sin costo extra. La recomendación práctica es definir primero el equipo principal, revisar si entra en un bundle de Regreso a Clases, y después aplicar el código o la suscripción que más baje el total.

Nuestra metodología para validar cupones de HONOR

Nuestro equipo editorial cubre lanzamientos de tecnología en México y verifica cada oferta antes de publicarla. Soraya Villanueva, Editora de Comercio Electrónico en El Universal, coordina la revisión de los cupones de HONOR que aparecen en esta página.

Aplicamos cuatro etapas antes de listar cada cupón abajo:

1. Recolección. Rastreamos la tienda oficial de HONOR, sus campañas y los códigos de la temporada de Regreso a Clases, además de comparar precios con Amazon México, Mercado Libre y Coppel en la misma gama.

2. Cruce. Contrastamos cada oferta con el historial de precios del equipo para confirmar que el descuento de campaña sea real y no un ajuste sobre un precio inflado.

3. Prueba manual. Agregamos cada teléfono, tablet o wearable al carrito y confirmamos que el código —como los de $6,000 o $4,500— baje el total antes de pagar, revisando también los meses sin intereses.

4. Aprobación. Solo publicamos los cupones que superaron las tres etapas. Si el descuento no se aplica al finalizar la compra, la oferta queda descartada.

Repetimos esta validación todos los días: lo que aparece arriba refleja el estado más reciente del catálogo de HONOR.

El veredicto de Soraya Villanueva: qué compraría en HONOR este mes

Voy a empezar por lo que no haría: no compraría el teléfono suelto si entra en un bundle de Regreso a Clases. En esta campaña, los paquetes suman tablet, reloj o audífonos por mucho menos de lo que costarían por separado, así que pagar el equipo solo, pudiendo llevar el kit, es dejar valor sobre la mesa. Para un estudiante, el bundle del HONOR 600 con tablet, smartwatch y audífonos a $18,999 es el que mejor cubre todo lo que necesitas para el año escolar.

De los códigos, mi pick es el del Magic8 Pro con $6,000 de descuento: sobre un tope de gama, esa rebaja fija es el mayor ahorro real de la página, y combinada con los 18 MSI, el gasto se reparte sin dolor. Ahora, un consejo honesto: si tu presupuesto es ajustado, no te estires al Magic8 Pro solo por el descuento. El Magic8 Lite en bundle cubre de sobra las necesidades de un estudiante, y el dinero que ahorras rinde más en una buena tablet. Primero define para qué lo necesitas, después eliges el modelo.

Preguntas frecuentes sobre cupones de HONOR

¿Cómo usar un cupón de descuento en HONOR?

Agrega tu producto al carrito en la tienda oficial de HONOR y, al finalizar la compra, captura el código en el campo de cupón antes de pagar. El descuento aparece en el resumen del pedido; algunos beneficios, como el de suscripción, se activan al registrarte.

¿Qué incluyen los bundles de Regreso a Clases de HONOR?

Los bundles combinan un teléfono con accesorios como tablet, smartwatch o audífonos, a un precio menor que comprarlos por separado. El contenido exacto cambia por paquete, así que conviene revisar qué incluye cada uno antes de comprar.

¿HONOR tiene meses sin intereses en el Regreso a Clases?

Sí. La campaña de Regreso a Clases de HONOR incluye hasta 18 meses sin intereses con tarjetas participantes en productos seleccionados. El plazo puede variar según el monto y la tarjeta, así que conviene confirmarlo al finalizar la compra.

¿Los códigos de HONOR se pueden acumular con la campaña escolar?

Los códigos como los del Magic8 Pro o el HONOR 600 se aplican sobre el precio vigente al finalizar la compra. En general, HONOR permite un código por pedido, así que conviene revisar en el resumen que el descuento se refleje antes de pagar.

¿HONOR ofrece envío gratis?

Sí. HONOR ofrece envío gratis en compras desde $500 MXN en su tienda oficial. Las condiciones pueden cambiar por producto o zona, así que conviene revisar el costo de envío antes de finalizar el pedido.

¿Cuál HONOR conviene para un estudiante este Regreso a Clases?

Depende del presupuesto y de lo que necesites. El Magic8 Lite en bundle cubre bien las necesidades de estudio con buen almacenamiento, mientras que el HONOR 600 con tablet, watch y audífonos ofrece un kit más completo. Conviene comparar precio, almacenamiento y accesorios incluidos antes de decidir.

Leer también Cupón Hoteles.com y descuentos: 26% OFF en agosto 2026