Antes de publicar, buscamos activamente en fuentes oficiales y socios, y probamos manualmente cada descuento en la compra real de Hoteles.com con reservas representativas de su sección de ofertas. Esta lista pasó por validación humana, no salió de un recopilado automático de internet.

Si estás buscando reservar con ahorro real en hoteles en Cancún, hoteles en CDMX, hoteles en Los Cabos u hoteles All Inclusive en México, un cupón de Hoteles.com puede bajar bastante el total si lo combinas con la sección de ofertas de la plataforma. Este mes hay promociones en destinos de playa, ciudad y resorts, además de precios para socios y beneficios de Hotels.com Rewards. Abajo reuní los mejores códigos y cada oferta que sí verifiqué.

Cupón Hoteles.com: 26% OFF en la app + ofertas de verano hasta 40%

El mejor código del mes es el de la app: con HCOMAFFLATAM obtienes hasta 26% de descuento adicional en reservas elegibles, algo útil si buscas una escapada de última hora o un descuento en Cancún. A ese cupón se suman las ofertas directas de temporada: la Gran Oferta de Verano llega a 40% OFF en hoteles seleccionados, y las ofertas de última hora dan hasta 25% para quien tiene fechas flexibles. Todas se aplican al reservar en el sitio o la app, vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026.

Leer también Audífonos inalámbricos JBL Tour Pro 2 con hasta 40% de descuento en Amazon México; no dejes pasar la oferta

En destinos, hay oportunidades fuertes para el viajero nacional: hospedajes en México con hasta 75% de descuento, hoteles en Acapulco con hasta 50%, y el Hard Rock Los Cabos All Inclusive con hasta 54% OFF, uno de los resorts más buscados del Pacífico. Para una estancia de lujo, la Escapada VIP ofrece hasta 35% en estancias seleccionadas, y hay un beneficio de una noche de regalo en reservas participantes. También corre un 20% OFF en hoteles seleccionados aplicable en varios destinos del país.

Cómo ahorrar más en Hoteles.com: Rewards, precios de socio y app

Si reservas hotel varias veces al año, Hotels.com Rewards ofrece la forma más clara de ahorrar: por cada 10 reservas completadas, obtienes 1 noche gratis. El registro es gratuito y no pide tarjeta de crédito. Al iniciar sesión, además, ves precios exclusivos para socios, así que el ahorro no depende solo de un cupón de primera reserva: la clave está en combinar esa tarifa de socio con la noche gratis cuando ya acumulas varias estancias.

La segunda capa de ahorro es la app, que puede dar hasta 26% adicional en reservas selectas con el código de arriba; conviene revisar también si aparece un Hotels.com One Key entre las promociones disponibles. La tercera son las ofertas de última hora, con descuentos altos para fechas flexibles. Yo comparé tarifas con y sin sesión iniciada, y la diferencia a favor del socio es constante, sobre todo en temporada alta.

Cómo encontramos los mejores cupones de Hoteles.com

Verificamos cada cupón de esta lista para confirmar que siga siendo una oferta activa.

Soy Soraya Villanueva, Editora de Comercio Electrónico en El Universal, con años de experiencia como periodista de comercio electrónico, con foco en marketplaces y verificación de cupones. En esta categoría reviso descuentos reales y verifico restricciones y condiciones antes de publicar ofertas de Hoteles.com.

Nuestro equipo monitorea la sección de ofertas y promociones de Hoteles.com, y además revisa cambios en precios para socios, descuentos en app y beneficios por reservas acumuladas. Comparamos esos datos con referencias de Amazon México, Walmart México, Mercado Libre y Liverpool, usando histórico de precios para detectar si una rebaja realmente conviene.

Esta semana el equipo editorial revisó las ofertas de Hoteles.com antes de publicarlas. Simulamos búsquedas para hoteles y destinos en México como Cancún, CDMX y Los Cabos, y confirmamos al finalizar la compra si el descuento seguía activo, si aplicaba en app o sitio y qué restricciones aparecían al cerrar la reserva.

Repetimos esta validación todos los días. Lo que aparece arriba refleja el estado más reciente de las promociones de Hoteles.com.

El veredicto de Soraya Villanueva: qué reservaría en Hoteles.com este mes

Tras años verificando cupones de viaje para Descubre y Compra, tengo clara mi jugada en Hoteles.com: el ahorro grande no está en un solo código, sino en apilar capas. Empezaría por el cupón de app HCOMAFFLATAM con 26% —que aplica sobre la tarifa ya rebajada— y, si reservo seguido, encima activo Rewards para la noche gratis cada 10 estancias. Sobre un resort como el Hard Rock Los Cabos, que ya trae 54% OFF, ese 26% de app es la diferencia entre una buena reserva y una excelente.

Si viajo dentro de México, el 75% en hospedajes nacionales es el número que más me haría clic, siempre revisando que sea sobre tarifa real y no sobre un precio inflado. Donde no me apuraría es en la Escapada VIP con 35%: es atractiva, pero suele aplicar sobre propiedades premium donde el 35% aún deja un ticket alto, así que compararía contra un hotel de gama media con el cupón de app antes de decidir. Mi regla: primero el destino y la fecha que necesito, después la combinación de cupones que más baje ese total.

Preguntas frecuentes sobre cupones de Hoteles.com

¿Cómo usar un cupón de descuento en Hotels.com?

El cupón se aplica durante la finalización de la compra, en el campo de código promocional antes de pagar. Recomiendo iniciar sesión primero, porque así puedes combinar precios para socios con el descuento del cupón cuando la tarifa elegible lo permite.

¿Hoteles.com y Hotels.com son lo mismo?

Sí, se trata de la misma marca y la misma plataforma de reservas. En México es común ver “Hoteles.com” en búsquedas y “Hotels.com” como nombre comercial y dominio.

¿Cómo funciona Hotels.com Rewards y cómo obtengo una noche gratis?

Hotels.com Rewards te da 1 noche gratis por cada 10 reservas completadas elegibles. El registro es gratis y no pide tarjeta de crédito, así que conviene activarlo antes de reservar para ir acumulando desde la primera compra.

¿El cupón de la app de Hotels.com aplica en todas las reservas?

No siempre aplica en todas las reservas, porque depende de que la tarifa y el hospedaje sean elegibles. En la práctica, el código de app HCOMAFFLATAM ofrece hasta 26% adicional, pero conviene revisar las condiciones antes de cerrar la compra.

¿Hotels.com ofrece cancelación gratuita con cupón?

Puede ofrecerla, pero depende de la política de la tarifa que elijas y no del cupón por sí solo. El detalle está en seleccionar hospedajes con cancelación gratuita desde el inicio, porque el descuento no cambia automáticamente las condiciones de cancelación.

¿Cuál es el mejor cupón activo de Hotels.com hoy?

Ahora mismo, el código que más conviene revisar es HCOMAFFLATAM en la app, con hasta 26% adicional en reservas elegibles. Si no te aplica, también monitoreamos ofertas de última hora y de verano con descuentos altos para viajeros flexibles, además de precios para socios al iniciar sesión.

Leer también Amazon México: Huawei Watch FIT 4 Pro a más de la mitad de su precio; ahorra más de 3 mil pesos