Ecatepec, Méx. - Al inaugurar el Parque Prizo 1, espacio público que recuperó el gobierno de Ecatepec para los habitantes de la zona, la alcaldesa Azucena Cisneros señaló que “se equivocan aquellos que creen que se puede venir a montarse sobre la base de la infamia y la difamación, lo único que yo tengo como camino es la honra, la honestidad plena y el gran amor que le tengo a Ecatepec”.

Luego de recorrer el Parque Prizo 1 y observar a las familias divertirse en las áreas de esparcimiento y los espacios deportivos, la presidenta municipal recordó que ese parque “a pesar de ser un espacio público, fue un territorio que, por supuesto, se secuestró por años y años y años, por la delincuencia, por el pandillerismo que, por supuesto, lo que menos importaba era si había algunos jóvenes o niños, que (…) jugaban en ese famoso frontón”.

La edil dijo que por años se permitió que “se fueran apropiando los delincuentes de los espacios públicos, eso fue lo que sucedió por la falta de institucionalidad, por la falta de gobernanza”. (07/09/26) Foto: Especial.

La edil dijo que por años se permitió que “se fueran apropiando los delincuentes de los espacios públicos, eso fue lo que sucedió por la falta de institucionalidad, por la falta de gobernanza”.

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Pero destacó que la actual administración ha recuperado aproximadamente 50 espacios, tanto del gobierno municipal como de las comunidades, que se usufructuaron y se usaron como negocio por parte de organizaciones, en detrimento de los derechos de la gente en Ecatepec.

Azucena Cisneros comentó que el gobierno municipal realizó un levantamiento antropológico social, donde se entrevistó a varios habitantes del lugar. (07/09/26) Foto: Especial.

Azucena Cisneros comentó que el gobierno municipal realizó un levantamiento antropológico social, donde se entrevistó a varios habitantes del lugar, donde preguntaron cómo se sentían con ese espacio y la respuesta de la mayoría fue: plenamente inseguros. Razón por la que el gobierno municipal decidió intervenir y rehabilitar el lugar. “Ninguno de los espacios que se construyeron fue por ocurrencia. Fue el resultado de una consulta con los vecinos de esta comunidad”.

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La alcaldesa, al abrazar a don Miguel, persona de la tercera edad que quería ver el parque antes de morir, comentó: “soñaba con eso, con la recuperación y la dignificación de toda esta región que es Prizo, y ya lo vieron sus ojos y está feliz”.

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En el lugar, el gobierno municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, intervinó una superficie superior a los 9 mil metros cuadrados. (07/09/26) Foto: Especial.

En el lugar, el gobierno municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, intervinó una superficie superior a los 9 mil metros cuadrados, donde se ejecutaron obras como: rehabilitación de la cancha de fútbol y construcción de una multicancha equipada con dos multiporterías; instalación de un área destinada a la práctica de skate, que cuenta con mobiliario especializado y la rodea una ciclopista; además se instaló una trotapista, para caminar y correr, alrededor del parque.

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También, un parque canino, que fue equipado con mobiliario para los lomitos para favorecer su esparcimiento y actividad física; se mejoró el área infantil, donde se colocaron juegos, que incluyen un columpio y un sube y baja para pequeños con sillas de ruedas. Se rehabilitó la Casa del Adulto Mayor y se colocó una velaría destinada a actividades de convivencia y recreación para personas de la tercera edad.

Carlos Cruz, director de Servicios Públicos, informó que hace aproximadamente 60 días se llevó a cabo una intervención integral para transformar este parque. (07/09/26) Foto: Especial.

Carlos Cruz, director de Servicios Públicos, informó que hace aproximadamente 60 días se llevó a cabo una intervención integral para transformar este parque, donde personal a su cargo instaló 161 luminarias y 67 postes.

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Elementos de Protección Civil realizaron 80 podas sanitarias y el retiro de un panal de abejas; a la vez que empleados de la Dirección de Medio Ambiente sembraron mil 480 plantas ornamentales y polinizadoras, así como 80 árboles.

La munícipe anunció que, en ese lugar, además de que se aplicará el programa Cambia de Cancha. (07/09/26) Foto: Especial.

La munícipe anunció que, en ese lugar, además de que se aplicará el programa Cambia de Cancha, para que los jóvenes practiquen diversos deportes, se va a construir una Casa del Adolescente, donde se brindarán actividades lúdicas y recreativas a favor de los niños y los jóvenes, así como la instalación de un ring de boxeo.

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