Universal Deportes | 07-09-26 | 18:43 |

ya anunció la sede de su primer juego correspondiente a la Fecha FIFA de octubre.

Aguascalientes se suma a las ciudades que han recibido la visita del Tri femenil en los años recientes. De esta forma, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) continúa con su misión de llevar al equipos a diversos estados y estadios para acercarse a la afición mexicana y crear un fuerte lazo con ellos.

El cuadro dirigido por Pedro López se medirá a la Selección de Jamaica en el Estadio Victoria, siendo este el primero de dos partidos que disputarán ambas naciones. La cita está agendada para el próximo 9 de octubre en la casa del Necaxa.

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Todavía no se confirma la sede para el segundo partido entre las mexicanas y las jamaiquinas, pero es una garantía que será en territorio nacional.

Ambos duelos frente a las reggae girls son cruciales para continuar con la preparación de cara al Campeonato de Concacaf W, donde México enfrentará a Haiti con la obligación de sellar su boleto al Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de 2028.

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Ese importante duelo ante las caribeñas se disputa el 28 de noviembre en Dallas, Texas.

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