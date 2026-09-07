La temporada de lluvias no cesa en la Ciudad de México y la saturación de agua puede causar serios fallos en la estructura del hogar.

Ante esto, diversas recomendaciones difundidas en redes sociales y materiales especializados de construcción ofrecen alternativas para tapar goteras cuando se cuenta con poco presupuesto.

Foto: Pixabay

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Mezclas caseras y uso de cemento plástico acrílico

De acuerdo con la usuaria de TikTok @primaveratun, una mezcla casera económica para resanar grietas se compone de: dos kilogramos de pegazulejo, dos kilogramos de cemento, un litro de pegamento blanco y agua agregada gradualmente (hasta llenar aproximadamente media cubeta). En las interacciones del video, otros usuarios señalan el uso de silicona para altas temperaturas como opción complementaria.

Asimismo, de acuerdo con guías de aplicación técnica de impermeabilizantes y selladores, el cemento plástico acrílico destaca entre las alternativas para atender estos daños.

Este material llega listo para aplicarse y su función principal consiste en sellar fisuras, juntas y puntos críticos donde suele filtrarse el agua. El producto se utiliza como paso previo a la impermeabilización (permite corregir pequeñas aberturas en la superficie del techo antes de colocar el recubrimiento protector definitivo).

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La preparación previa de la superficie

Aunque muchas personas centran su atención únicamente en aplicar impermeabilizante, el éxito del proceso depende en gran medida de la preparación previa de la superficie. De acuerdo con el manual técnico de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sobre mantenimiento de viviendas, las filtraciones constantes favorecen la aparición de moho, malos olores y el deterioro de materiales como yeso, concreto, madera y pintura.

A continuación, se presentan soluciones sencillas y directas para acabar con la humedad:

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Diagnóstico previo: Es necesario identificar la fuente del problema. La filtración directa presenta manchas amarillas o negras que coinciden con las lluvias por grietas en la losa, mientras que la humedad por condensación surge por vapor atrapado en baños y cocinas.

Es necesario identificar la fuente del problema. La filtración directa manchas amarillas o negras que coinciden con las lluvias por grietas en la losa, mientras que la humedad por condensación surge por vapor atrapado en baños y cocinas. Reparación de grietas superficiales: Limpiar la zona afectada retirando polvo, moho e impermeabilizante suelto con un cepillo de alambre. Posteriormente, aplicar cemento plástico o sellador de poliuretano en la grieta utilizando una espátula y dejar secar.

Limpiar la zona afectada retirando polvo, moho e impermeabilizante suelto con un cepillo de alambre. Posteriormente, aplicar o sellador de poliuretano en la grieta utilizando una espátula y dejar secar. Impermeabilizado focalizado con malla: En zonas específicas con daño severo, aplicar una capa de impermeabilizante acrílico sobre la grieta limpia , colocar un pedazo de malla de refuerzo sobre el producto fresco y cubrir con una segunda capa para sellar la tela.

En zonas específicas con daño severo, aplicar una capa de impermeabilizante acrílico sobre la grieta , colocar un pedazo de malla de refuerzo sobre el producto fresco y cubrir con una segunda capa para sellar la tela. Limpieza de desagües y bajantes: De acuerdo con recomendaciones del Instituto de Seguridad para las Construcciones, retirar hojas, basura y tierra de las coladeras antes de las lluvias evita el estancamiento de agua que degrada los recubrimientos.

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