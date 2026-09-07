Un hombre de 41 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, señalado como posible responsable de cambiar, sin autorización, la cerradura de una vivienda ubicada en el pueblo de Santa Catarina, en la alcaldía Azcapotzalco.

Los hechos ocurrieron en un complejo de departamentos de la calle Miguel Hidalgo, donde una mujer solicitó el apoyo de los policías luego de descubrir que la cerradura de la puerta de su departamento había sido sustituida sin su consentimiento.

De acuerdo con la SSC, algunos vecinos se percataron de lo ocurrido y retuvieron metros adelante al hombre posiblemente relacionado con el cambio de la chapa, por lo que los uniformados acudieron al sitio para atender el reporte.

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Durante una revisión preventiva, los policías le encontraron diversas herramientas y dos chapas para puerta, objetos que fueron asegurados como parte de la investigación.

A petición de la denunciante, el hombre fue detenido y trasladado, junto con los objetos asegurados, ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.

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La SSC señaló que la detención se realizó como parte del protocolo de atención inmediata en casos de despojo, implementado por instrucciones del Gobierno de la Ciudad de México.

Finalmente, tras un cruce de información, las autoridades establecieron que el detenido contaba con un ingreso al Sistema Penitenciario capitalino registrado en 2022, por un delito contra la salud.

dmrr