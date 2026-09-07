Comuneros wixaritari de Tateikie o San Andrés Cohamiata, en el municipio de Mezquitic, se plantaron este lunes frente al Palacio de Gobierno de Jalisco para exigir seguridad en su territorio, asediado desde hace años por integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación que cometen secuestros, desapariciones y extorsiones; el más reciente hecho ocurrió el pasado miércoles 2 de septiembre, cuando sujetos armados privaron de la libertad al comisariado de bienes comunales, Efrén Moreno, y a su padre, para liberarlos golpeados días después.

Además, denunciaron una agresión por parte del equipo de seguridad del secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, quien este domingo estuvo en el plantón que el grueso de la comunidad mantiene en el paraje conocido como El Bajío del Carrizal en espera de sostener una mesa de trabajo con autoridades de los tres niveles de gobierno.

Denunciaron una agresión por parte del equipo de seguridad del secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora (07/09/26) Foto: Especial.

El funcionario acudió a la comunidad wixarika en helicóptero y después de dos horas se negó a esperar la llegada de representantes del gobierno federal y municipal para iniciar el diálogo; cuando se retiraba, los comuneros presentes le exigieron que permaneciera por lo que para abrirle paso hacia la aeronave uno de los policías estatales de su cuerpo de seguridad disparó al aire.

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La comunidad se sintió agredida y este lunes decenas de comuneros que han sido desplazados por la violencia en la región y han tenido que refugiarse en Guadalajara se movilizaron para hacer pública la situación en Tateikie y entregar un pliego petitorio a las autoridades.

Entre sus exigencias está la presencia y coordinación efectiva de las autoridades municipales, estatales y federales en la región para atender el serio problema de inseguridad, la implementación de una estrategia para proteger a la población y prevenir nuevos hechos delictivos, y el esclarecimiento de los hechos ocurridos el domingo con el secretario de Gobierno de Jalisco y su equipo de seguridad.

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Entre sus exigencias está la presencia y coordinación efectiva de las autoridades municipales, estatales y federales en la región. (07/09/26) Foto: Especial.

“La comunidad wixárika de Tateikie San Andrés Cohamiata hace un llamado a los tres niveles de gobierno para que no se minimice la situación de la inseguridad que se vive en el territorio comunitario y para que se atienda con responsabilidad, sensibilidad y voluntad institucional”, señala el documento entregado.

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Durante la manifestación, algunos de los comuneros recordaron que los wixaritari han caminado por sus territorios desde hace al menos tres milenios, pero hace aproximadamente cinco años que no pueden recorrerlos libremente por la presencia del crimen organizado y la ausencia de autoridad.

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Durante la manifestación, algunos de los comuneros recordaron que los wixaritari han caminado por sus territorios desde hace al menos tres milenios. (07/09/26) Foto: Especial.

Señalaron también que sus comunidades se extienden en la región donde confluyen los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas, así que insistieron en la necesidad de que los gobiernos de estas entidades también asuman acuerdos de coordinación para cumplir con su obligación de brindar seguridad a quienes ahí habitan.

Aunque los manifestantes solo buscaban que las autoridades estatales –que siguen emplazadas para acudir a la mesa de diálogo con la comunidad en El Bajío del Carrizal– solo recibieran oficialmente su pliego petitorio, personal de la subsecretaría de Asuntos del Interior pidieron que entrara una pequeña comitiva y hasta la tarde de este lunes quienes entraron seguían dialogando con los funcionarios públicos.

dmrr