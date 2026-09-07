Culiacán, Sin.- En el ataque a un grupo de personas en la colonia Prados del Sur, en Culiacán, donde se tuvo un saldo final de tres personas muertas, entre ellas un niño de un año cuatro meses, se recogieron 61 casquillos percutidos, por lo que peritos en balística los coteja para determinar las causas del fallecimiento de uno de los agresores.

La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo señaló que se encuentran bajo resguardo tres personas heridas en estos hechos, una de las victimas es otro menor de nueve años de edad, cuyo estado de salud es estable.

Señaló que las primeras investigaciones que se tienen de este hecho registrado el pasado fin de semana, es que tres personas armadas que viajaban en un vehículo, luego de descender de la unidad dispararon contra varias personas que se encontraban fuera de un domicilio.

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Comentó que en el lugar del atentado a balazos, donde se recogieron 61 casquillos percutidos de armas cortas, perdieron la vida un adulto y el menor de edad y cuatro personas más, entre ellos, uno de los agresores, resultaron heridos.

La Fiscal General del Estado externó que sobre el agresor que resultó herido, el cual falleció poco después en el hospital, se presume que este fue atacado por sus mismos compañeros, pero peritos en balística cotejan los calibres de los casquillos percutidos, pero determinar si entre las personas que se vieron atacadas, respondieron la agresión.

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