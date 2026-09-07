El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reportó la detención de Isaac Rodríguez Ochoa, presidente municipal de Esperanza, Puebla. Entre las personas aprehendidas también se encuentran Abigail Contreras Camacho, exdirectora de Seguridad Pública municipal hasta el 1 de septiembre, y Manuel Rodríguez Ochoa, hermano del alcalde.

Esto, como parte del “Operativo Enjambre”, en donde se ejecutaron 23 órdenes de cateo en este municipio. El funcionario federal detalló que fueron detenidas, en total, nueve personas, presuntamente vinculadas con una estructura criminal de robo de autotransporte de carga, extorsión y secuestro en la carretera Puebla-Veracruz.

“También se aseguraron 35 armas de fuego —entre ellas dos fusiles Barrett—, 52 cargadores, 11 vehículos —cuatro blindados y uno con blindaje artesanal y torreta—, ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal”, destacó García Harfuch.

Rodríguez Ochoa es un presidente municipal emanado de Morena, el partido en el poder en el estado de Puebla. También es miembro activo del Sindicato de Caminos y Puentes Federales.

Estás acciones forman parte del seguimiento a las investigaciones contra “Los Zúñiga”, grupo delictivo encabezado por Genaro Zúñiga Alvarado, alias “May”, identificado como uno de los principales operadores relacionados con el robo de transporte de carga en esta región.

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En redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destacó que esta acción se suma a la detención de Said de Jesús Godos Luna, presidente municipal de Tepeyahualco, de Movimiento Ciudadano (MC), por su posible responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

“Estas detenciones representan un golpe contundente contra la capacidad operativa y las posibles redes de protección de estas organizaciones criminales, y tendrán un impacto directo en la disminución del robo en carreteras, el robo al autotransporte de carga y pasajeros, y la extorsión”, expresó.

En su mensaje, Omar García Harfuch agradeció el apoyo del gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier.

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Los resultados del “Operativo Enjambre”

El pasado 15 de agosto, en Cuitláhuac, Veracruz, Genaro Zúñiga Alvarado fue detenido junto con otras dos personas por delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

La investigación lo identifica como líder de “Los Zúñiga” y lo vincula con el robo de transporte de carga.

De acuerdo a las investigaciones, esta organización opera principalmente en el tramo de la Carretera Federal 150-D Puebla–Veracruz comprendido entre los kilómetros 210 y 217, donde se le relaciona con el robo de unidades de carga, secuestro y delitos contra la salud. También cuenta con una bodega utilizada para descargar las unidades robadas.

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Además, se ha identificado una alianza con “Los Chokos”, grupo con presencia en otro tramo del mismo corredor carretero, entre los kilómetros 198 y 214.

Según las investigaciones este corredor ha sido particularmente sensible para transportistas y usuarios debido a los robos de unidades, despojo de mercancías, privaciones de la libertad y otros hechos de violencia.

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Además, se han identificado posibles redes de protección y mecanismos utilizados por la organización para facilitar sus actividades delictivas, entre ellos labores de vigilancia, bloqueos para impedir el ingreso de las autoridades y posibles filtraciones de información sobre operativos.

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Esta acción se suma a otras detenciones recientes de presidentes municipales en Puebla por su probable responsabilidad en distintos delitos.

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El 4 de septiembre fue arrestado el emecista Said de Jesús Luna Godos.

En febrero de 2026 fue capturado Gerardo Cortés Caballero, presidente municipal de Cuautempan (Morena - PT), por su probable responsabilidad en el delito de extorsión.

En agosto de 2026 fue arrestado Juan Pérez Moral, presidente municipal de San Juan Tianguismanalco (Morena - PT), por su probable responsabilidad en el delito de violación.

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En mayo de 2025, fue detenido Ramiro González Vieyra, presidente municipal de San Nicolás Buenos Aires (Movimiento Ciudadano).

El 7 de marzo de 2025 fueron detenidos Uruviel González Vieyra, presidente municipal de Chalchicomula de Sesma (Movimiento Ciudadano), por delitos relacionados con armas y delincuencia organizada, y Giovanni González Vieyra, presidente municipal de Tlachichuca, por encubrimiento por receptación y otros delitos.

Las investigaciones en Esperanza continúan para identificar y detener a todos los integrantes, colaboradores y posibles redes de protección de esta estructura criminal.

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