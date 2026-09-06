La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) despidió y rindió homenaje a dos agentes, los cuales perdieron la vida mientras llevaban a cabo labores de investigación en el municipio de Omealca, Veracruz.

“Recordamos a dos hombres que dedicaron su vida a servir y proteger a los demás. A sus familias les expresamos nuestro más sentido pésame, solidaridad y respeto, así como todo nuestro respaldo institucional.

“Desde el Gabinete de Seguridad honramos su memoria y refrendamos el compromiso de que este crimen no quede impune. Continuaremos trabajando para identificar y detener a los responsables… Su servicio a México no será olvidado”, externó a través de redes sociales.

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Crimen organizado ataca a policías en Omealca, Veracruz

El pasado sábado, dicha dependencia informó que, como parte de las acciones de investigación para identificar y desarticular células delictivas dedicadas al secuestro y la extorsión en la región de Omealca, los efectivos fueron agredidos con disparos de arma de fuego en inmediaciones del poblado Paso Amapa, por integrantes del crimen organizado.

Durante esta agresión, dos agentes perdieron la vida y una elemento resultó lesionada, quien recibe atención médica.

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Además, un uniformado cuyo paradero se desconocía después de los hechos, fue encontrado en buen estado de salud.

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Las instituciones del Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades de Veracruz y Oaxaca, desplegaron un operativo con los objetivos de localizar y detener a los responsables.

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En dichas acciones fueron situadas dos camionetas relacionadas con la agresión, en cuyo interior se hallaron indicios vinculados con una célula delictiva dedicada al secuestro y la extorsión en la zona.

En seguimiento al despliegue interinstitucional, se realizaron acciones para localizar y rescatar a dos personas que se encontraban privadas de la libertad, que fueron liberadas y se encuentran sanas y salvas.

Las investigaciones y acciones operativas continúan para localizar y detener a todos los involucrados. “Este crimen no quedará impune”.

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