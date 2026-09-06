Después del éxito que tuvo “Memorias de un caracol” en México, el público tendrá la oportunidad de descubrir otra de las películas más importantes de Adam Elliot. Se trata de “Mary y Max”, su primer largometraje, estrenado originalmente en 2009 y que, pese a su reconocimiento internacional, nunca había tenido un estreno comercial en México.

Ahora, 17 años después de su estreno original, la cinta finalmente llegará a nuestro país. “Mary y Max” se estrenará el 24 de septiembre de 2026, como parte de la programación de Sala de Arte Cinépolis.

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La llegada de la película ocurre después de la buena respuesta que tuvo “Memorias de un caracol” entre los espectadores mexicanos. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE), la producción consiguió 87.2 millones de pesos en la taquilla nacional y reunió a alrededor de 1.4 millones de espectadores hasta marzo de 2025, además de recibir una nominación al Oscar como Mejor Película Animada.

Con ese éxito, ahora llega a México una película que permite conocer los primeros pasos del director Elliot y reconocer algunos de los temas que se convertirían en una constante dentro de mundo cinematográfico.

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¿De qué trata “Mary y Max”?

La historia comienza en Melbourne, Australia, con Mary Daisy Dinkle, una niña de ocho años que se siente sola y tiene muchas preguntas sobre el mundo que la rodea.

Un día decide escribirle una carta a un desconocido que encuentra al azar en una guía telefónica. El destinatario es Max Jerry Horovitz, un hombre de 44 años que vive en Nueva York y que también lleva una vida marcada por la soledad.

Lo que comienza como una simple carta termina convirtiéndose en una amistad que se extiende durante varios años. A través de su correspondencia, Mary y Max comparten sus miedos, inseguridades, alegrías y problemas, mientras descubren que, pese a vivir a miles de kilómetros de distancia, tienen mucho más en común de lo que imaginaban.

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Elliot cuenta esta relación con una mezcla muy particular de humor negro, ternura y melancolía. “Mary y Max” habla de la amistad y la soledad, pero también de esa necesidad tan humana de encontrar a alguien con quien podamos sentirnos comprendidos.

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Regina Blandón, Javier Ibarreche y Arturo Mercado estarán en el doblaje

Para su llegada a México, “Mary y Max” contará con un nuevo doblaje latinoamericano encabezado por Regina Blandón como Mary, Javier Ibarreche como Max y Arturo Mercado como narrador.

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Blandón es conocida por el público mexicano principalmente por su trabajo como actriz, especialmente por interpretar a Bibi en “La Familia P. Luche”. Dentro del doblaje ha prestado su voz a Eep en “Los Croods 2: Una nueva era”, además de participar en “La Liga de los 5”.

Por su parte, Javier Ibarreche ha ganado presencia en el doblaje durante los últimos años. Entre sus trabajos se encuentran Ken en “Memorias de un caracol”, La Mancha en “Spider-Man: A través del Spider-Verso”, Mirage en “Transformers: El despertar de las bestias” y Aquaman en “DC Liga de Súpermascotas”. Ahora será el encargado de darle voz a Max.

La narración estará a cargo de Arturo Mercado, uno de los nombres más reconocidos del doblaje mexicano. A lo largo de su trayectoria ha interpretado a personajes como Woody en “Toy Story”, además de participar en distintas producciones de Disney y Marvel.

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La película de 2009 que por fin llega a México

“Mary y Max” fue el primer largometraje de Adam Elliot y desde su estreno en 2009 llamó la atención por su particular propuesta de stop motion. La película inauguró el Festival de Cine de Sundance y obtuvo el Cristal a Mejor Largometraje en el Festival de Annecy en aquel año.

Sin embargo, los espectadores mexicanos tuvieron que esperar. La cinta nunca había tenido un estreno comercial en México, por lo que su llegada este año representa una oportunidad para verla finalmente en pantalla grande.

El momento no podría ser más oportuno. Después de que “Memorias de un caracol” llevó el trabajo de Adam Elliot a una audiencia mucho más amplia en México, “Mary y Max” permite mirar hacia atrás y descubrir una película que ya mostraba varias de las características que definirían su cine: personajes solitarios, humor incómodo, pérdidas, recuerdos y la búsqueda de un vínculo que haga un poco menos difícil estar en el mundo.

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