El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este lunes un mapa donde pinta a México y Canadá como territorio estadounidense.

En su cuenta de Truth Social, Trump difundió el mapa, donde la bandera estadounidense abarca México, Estados Unidos y Canadá. Sobre el mapa, un solo nombre: Estados Unidos de América.

El mandatario no acompañó el mapa con algún comentario.

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Apenas el domingo, Trump desató polémica al sugerir un cambio de nombre al estado de Nuevo México por el de Nueva América.

"Muchas personas sugirieron cambiar el nombre de Nuevo México... a NUEVA AMÉRICA", publicó Trump en Truth Social

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"Mucho más prestigioso y hermoso para la gente de ese estado potencialmente increíble. ¡Me encanta!", añadió.

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La gobernadora demócrata de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, rechazó de inmediato la idea.

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En declaraciones a Fox News, señaló que el nombre del estado "no está en discusión: es nuestro desde antes de que existieran los Estados Unidos". Acusó al mandatario de querer "distraer a los estadounidenses" de problemas como el alza en los precios de la gasolina.

El cambio de nombre de un estado no es facultad del presidente, sino de los estados, por lo que Trump no podría rebautizar Nuevo México, como sí hizo, mediante orden ejecutiva, en el caso del Golfo de México, que se convirtió en el Golfo de América, y del Lago Ontario, que en Estados Unidos hoy se llama Lago América.

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Trump también sugirió cambiar el nombre del estrecho de Ormuz, en Medio Oriente, por el de "estrecho Trump", en medio de la guerra con Irán.

Tanto México como Canadá han rechazado los cambios de nombres, sólo válidos en Estados Unidos. En México se sigue usando el de Golfo de México y en Canadá el de Lago Ontario.