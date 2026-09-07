El partido ultraderechista AfD empezó a tantear a otros partidos este lunes para gobernar en una región poscomunista de Alemania, donde logró una histórica victoria electoral que envía una señal a otros países europeos que celebrarán comicios en los próximos meses. Miles de personas se manifestaron en Berlín, en rechazo a este triunfo.

El éxito de Alternativa por Alemania (AfD) en la región oriental de Sajonia-Anhalt se lee también en clave de derrota para los conservadores de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), que gobiernan a nivel nacional bajo el liderazgo del canciller Friedrich Merz, y que controlaban hasta ahora el Ejecutivo regional.

La formación AfD, un partido antiinmigrante y prorruso, recabó alrededor del 44% de los votos, frente al 17% conseguido por la CDU, que gobernaba hasta la fecha en Sajonia-Anhalt, históricamente conocida como Alta Sajonia, una región del este perteneciente a la extinta RDA.

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Manifestantes llamaron a detener al partido ultraderechista AfD, durante una protesta en Berlín, tras el triunfo de la agrupación en los comicios en Sajonia Anhalt. FOTO: JOHN MACDOUGALL. AFP

Su carismático líder regional, Ulrich Siegmund, de 35 años, prometió endurecer la política migratoria, eliminar la obligación de ir a la escuela y modificar la programación de la asignatura de historia en el colegio, en su opinión, demasiado centrada en la culpabilidad de la Alemania del Tercer Reich.

Ahora, le faltan tres escaños para la mayoría absoluta y ya ha iniciado conversaciones para formar gobierno. Podría intentar pescar apoyos en la CDU o contar con el respaldo, al menos tácito, de la formación prorrusa de izquierda Alianza Sahra Wagenknecht (BSW).

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Los comicios han causado un verdadero terremoto en Alemania, un país en el que la extrema derecha no ha gobernado ninguna región desde 1945 y donde el sentimiento de culpa por los crímenes del nazismo está profundamente arraigado.

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El triunfo de los ultraderechistas se da precisamente en una región empobrecida del este, donde la AfD supo aprovechar el sentimiento de nostalgia por los años de la Alemania Oriental comunista y el resentimiento por la persistente brecha de riqueza con el oeste, décadas después de la caída del Muro de Berlín en 1989.

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Canciller reconoce derrota

El canciller alemán, Friedrich Merz, admitió este lunes que su partido, la CDU, sufrió su peor derrota en décadas, y se comprometió a garantizar la Constitución y los valores fundamentales en Alemania.

En una rueda de prensa en Berlín, Merz reconoció que un resultado "así, en esta forma, no lo esperábamos".

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Tras la debacle que ha llevado a la CDU a perder 20 puntos con respecto a 2021 "no es posible pasar simplemente al orden del día", dijo el canciller, que se declaró personalmente "afectado", tras reunirse con la cúpula del partido conservador.

"Es la peor derrota electoral que la CDU ha sufrido en años, en décadas", resaltó y recordó que en dos semanas se celebran también elecciones regionales en Berlín y en la región oriental de Mecklemburgo-Antepomerania.

Con respecto a las razones de la victoria de la ultraderecha, el canciller reconoció que quizá su gobierno no ha sabido transmitir "emocionalmente" la necesidad de unas reformas estructurales que, junto con el estilo de liderazgo del propio Merz, han sido un tema "constante" en la campaña electoral.

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"Tenemos que hacer más que justificar las reformas matemáticamente, económicamente. Tenemos que explicarlas mejor", apuntó.

"Debemos intentar, también yo, alcanzar mejor emocionalmente a las personas. Para muchas personas en Alemania su situación vital es difícil, muchos están preocupados por el futuro", indicó el canciller.

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"Alerta antifascista"

Varios miles de personas se manifestaron en Berlín contra la ultraderecha.

Junto a la céntrica Puerta de Brandeburgo, unos 3 mil 500 manifestantes -según estimaciones policiales- corearon lemas como "todos juntos contra el fascismo" o "alerta antifascista", convocados por plataformas como Campact o el movimiento ecologista Fridays for Future.

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"Las cosas de las que llevamos meses advirtiendo, las cosas por las que se rieron de nosotros y nos dijeron que estábamos dramatizando, ahora se han cumplido", dijo uno de los oradores, el activista procedente de Sajonia-Anhalt Max Schneller.

Un resultado así "no cae del gobernando Sajonia-Anhalt durante décadas -la CDU y el Partido Socialdemócrata (SPD), no se limiten a expresar su consternación, sino que saquen conclusiones y "escuchen".

"¡Asuman la responsabilidad, maldita sea!", exclamó, aludiendo a las condiciones sociales que ha creado la política de los partidos tradicionales en la región del este alemán, con la renta per cápita más baja del país germano.

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"Amenaza ultra"

A nivel internacional, el resultado en Sajonia-Anhalt también generó numerosas reacciones, con varios países europeos preparándose para celebrar elecciones próximamente, incluyendo Suecia el próximo septiembre y Francia, España e Italia en 2027.

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, advirtió que la "amenaza ultra" se extiende por el mundo.

Es un "aviso de que la amenaza ultra gracias en gran medida a la rendición de la derecha tradicional gana terreno en Europa y en el mundo", dijo Sánchez, uno de los pocos líderes de izquierda de Europa, en una reunión de su partido en Madrid.

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En Francia, donde los ultraderechistas de Agrupación Nacional (RN) lideran los sondeos de cara a las presidenciales de abril de 2027, dos aliados del presidente Emmanuel Macron (centroderecha) abogaron por que las formaciones moderadas de centro, izquierda y derecha apoyen a un único candidato capaz de derrotar a Marine Le Pen.

En cambio, la aplastante victoria de AfD fue celebrada por simpatizantes del presidente Donald Trump en Estados Unidos.

El exembajador de Estados Unidos en Alemania durante el primer mandato de Trump, Richard Grenell, calificó los resultados de "una gran victoria y un nuevo día en Alemania".

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También Elon Musk aplaudió el éxito de la formación alemana, con un rotundo "¡Bien hecho!", en respuesta a una publicación de la codirigente nacional de AfD, Alice Weidel.