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El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, inauguró el Consulado de México en Chongqing, China, donde afirmó que la representación consular promoverá los intereses de México y que será una casa abierta, cercana y al servicio de la comunidad mexicana y de la relación bilateral.
Acompañado por Cai Wei, ministro asistente de Relaciones Exteriores de China; Huang Maojun, vicealcalde de Chongqing; y autoridades de esa municipalidad, Velasco Álvarez expresó que “esta ceremonia es una celebración de la amistad entre nuestros pueblos (…) Este consulado contribuirá al fortalecimiento de la relación bilateral y a facilitar una mayor vinculación con actores de la región”.
“Esta ciudad representa de manera excepcional la energía, la capacidad de transformación, la innovación y la proyección de futuro de la China contemporánea”, agregó.
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Por su parte, el embajador de México en China, Jesús Seade, destacó que el consulado será un centro de acercamiento que permitirá que la amistad genuina entre México y China siga floreciendo, “porque no hay mejor forma de entendernos que comunicándonos de cerca”.
La dependencia explicó que el Consulado de México se suma a las once representaciones consulares extranjeras ya establecidas en la ciudad: Japón, Reino Unido, Canadá, Camboya, Filipinas, Hungría, Italia, Uruguay, Bielorrusia, Myanmar y Vietnam.
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Detalló que con esta apertura —la primera representación consular mexicana en China en dos décadas—, México fortalece su presencia institucional en el país asiático, donde cuenta además con la Embajada en Beijing y los Consulados Generales en Guangzhou, Shanghái y Hong Kong.
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em/apr
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