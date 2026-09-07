En el marco de su visita a China, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo una reunión de trabajo con su homólogo, Wang Yi, en la que se reiteró la voluntad de México de mantener una relación constructiva con el país asiático, para identificar nuevas oportunidades de colaboración y a desarrollar soluciones conjuntas frente a los desafíos comunes.

A través de un comunicado, el canciller Velasco Álvarez indicó que también expresó el interés de México e avanzar en la agenda bilateral mediante programas concretos en ámbitos de salud, educación, ciencia, innovación, medio ambiente y desarrollo rural.

El canciller Velasco planteó dar continuidad al Mecanismo de Consultas Políticas bilaterales entre Cancillerías para de esta manera establecer una ruta de trabajo conjunta para los próximos años.

Roberto Velasco Álvarez en reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. Foto: SRE

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En dicha reunión, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó que México es amigo de todo el mundo y que se busca cooperación, diálogo y entendimiento con todas las naciones. Indicó que la nación mexicana se relaciona con el mundo a través de la confianza y que ambos países comparten principios como el respeto a la soberanía, la igualdad entre los Estados y la no intervención.

El canciller mexicano recordó que nuestro país votó en 1971 a favor de la Resolución 2758 de la Asamblea General y resaltó que desde entonces mantiene su adhesión al principio de una sola China.

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Otro de los temas que se abordó en la reunión fue la importancia de fortalecer la cooperación bilateral en materia de educación y salud, pilares históricos de la relación entre México y China. Por lo anterior, abordaron los programas de becas e intercambio académico como ejemplos concretos del beneficio mutuo que esta relación representa para ambos pueblos.

Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. Foto: SRE

En el ámbito multilateral, el canciller comentó que las dos naciones mantienen un diálogo cada vez más activo. Se destacó la interlocución constructiva al más alto nivel tanto en el G20 como en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y se reconoció el liderazgo de China como anfitriona de la Cumbre de Líderes de APEC, que se celebra en noviembre próximo en la ciudad de Shenzhen.

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Sobre el ámbito cultural, señaló que los intercambios artísticos ofrecen oportunidades valiosas para profundizar el conocimiento mutuo entre ambos pueblos, por lo que agregó que la exposición "On Topo of the World Tree: Ancient Civilizations of the Americas" en el Museo de Shanghái reúne cerca de 3 mil piezas arqueológicas y artísticas provenientes de México y que, desde su apertura el pasado 8 de julio, ha recibido más de 200 mil visitantes.

A la reunión también acudieron Jesús Seade Juri, embajador de México en China; Efraín Guadarrama Pérez, jefe de la Unidad de Proyección para la Diplomacia Política Exterior y Organización Interinstitucional de la SRE; y Sergio Kwiatek, jefe de la Oficina del embajador y encargado de Asuntos Políticos de la Embajada.

El encuentro sirvió para revisar oportunidades que amplíen la cooperación en sectores de interés común y los intercambios entre ambos pueblos. Foto: SRE

Por parte de la delegación china estuvieron presentes Cai Wei, ministro asistentes de Relaciones Exteriores; el embajador Zhang Run, director general para América Latina y el Caribe; y Sun Yi, director general adjunto para América Latina y el Caribe.

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