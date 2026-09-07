La Línea 1 del Metro, que permaneció más de tres años en obras de modernización, sigue presentando retrasos por eventos mayores a cinco minutos, siendo el sistema KFS (palanca de emergencia) la que más ha afectado al servicio.

De acuerdo con el Reporte de Fallas y Principales Problemáticas que Generan Retraso en el Metro obtenido vía transparencia por EL UNIVERSAL, con corte al 11 de agosto de 2026, se han registrado un total de mil 25 eventos y fallas, que han derivado en afectaciones al servicio.

La principal falla es el Sistema KFS, el mecanismo encargado de activar el frenado de emergencia o detener el tren ante una eventualidad o situación de peligro dentro de los vagones, que concentra 540 casos durante este año, es decir, 52.6% de los reportes.

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Luego se encuentra el Sistema de Pilotaje Automático, que es el conjunto de equipos electrónicos y de señalización en vías y trenes que regula la marcha de los convoyes de forma segura, que cuenta con 146 casos, es decir, 14.24% de las problemáticas que han generado retrasos en 2026.

No obstante, el exceso de afluencia en la Línea 1 del Metro también es uno de los eventos por los que se generan retrasos por más de cinco minutos. Hasta agosto, este problema ha ocurrido 144 veces (14.05%).

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En los reportes de fallas también destacan los relacionados con distintos componentes de los trenes. Los equipos y accesorios de cajas acumularon 28 reportes, mientras que los equipos de tracción y frenado registraron 30. También se contabilizaron 15 incidencias en los equipos mecánicos, 14 en los equipos de mando y control y ocho en los equipos de señalización y registro.

Las fallas en los equipos de generación de energía eléctrica tuvieron siete reportes y los sistemas de generación de aire comprimido, tres. Los equipos de comunicación tuvieron dos incidencias y el sistema de puertas de pasajeros, 53.

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Aunado a ello, se suman eventos por persona ajena en vías, con ocho casos; animales en vías, con cuatro; objetos en vías por usuario, con 23; y fallas en el servicio por precipitación pluvial, con 47 reportes.

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En un recorrido realizado por este diario en la Línea 1 del Metro se pudo constatar que entre las 14:00 y 15:00 horas los trenes tienen retrasos de hasta cuatro minutos en cada estación, es decir, los trenes no avanzan y se quedan parados en el lapso de tiempo antes mencionado.

Entre las 14:00 y 15:00 horas, los trenes tienen retrasos de hasta cuatro minutos en cada estación. Foto: GABRIEL PANO. EL UNIVERSAL

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Alan, quien estaba en la estación Salto del Agua, aseguró que los retrasos que se suscitan en la Línea Rosa, a su consideración, se deben al exceso de afluencia que se presenta en las horas de mayor demanda, que lo ha llevado a tener hasta 10 minutos de retraso en sus viajes.

“Sí, dos veces a la semana me toca que haya retraso en la línea, y son (retrasos) de 10 a 11 minutos, pero, pues, es en hora pico, precisamente en las mañanas y en la tarde-noche que salen todos de trabajar. Es, en general, no en cada estación, muy pocas veces se para tanto tiempo. La hora en que yo lo tomo es a las 6:30 de la mañana, que es cuando más gente va al trabajo y siento que de igual forma no hay tantos trenes, tendría que haber más. Aunque (tras la renovación) sí mejoró mucho el servicio de la línea”, comentó.

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En la estación Balderas, la señora María Hernández López señaló que el exceso de afluencia de personas le ha generado retrasos en sus viajes, aunque también contó que el mayor episodio le tocó hace unos meses, cuando en Salto del Agua se generó una explosión en la zona de vías.

“Sí, me tocó en Salto del Agua la explosión del Metro, fue algo muy espantoso, porque en ese momento llegué e iba a tomar el convoy y explotó. Supuestamente tuvo un cortocircuito, salieron muchas luces. Las personas nos metimos al Metro con muchísimo miedo. Esa falla la verdad sí estuvo muy fea, espantosa, toda la gente se echó a correr, deberían tener más cuidado con eso”, relató.

Las obras de renovación de la Línea 1 del Metro comenzaron el 11 de julio de 2022 y se tenía previsto concluirlas en agosto de 2023, pero fue hasta el 16 de noviembre de 2025. Estos trabajos tuvieron una inversión de 37 mil millones de pesos, se renovó por completo el sistema de vías y se compraron 39 trenes. Según el STC, el recorrido de Observatorio a Pantitlán es de 40 minutos.

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