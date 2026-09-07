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Los Reyes La Paz, Méx.— Más de 40 toneladas de basura, tierra, troncos, hierba, pasto, llantas y otros desechos se recolectaron en la Mega Jornada de Limpieza en los camellones y accesos al paradero del Metro La Paz de la Línea A.
La alcaldesa, Martha Guerrero Sánchez, encabezó la acción con personal de diversas áreas de la administración municipal, vecinos y dueños de comercios.
Guerrero Sánchez señaló que esta zona quedó en el olvido de administraciones anteriores, lo que provocó la acumulación de basura y el crecimiento de hierba que impedía una visibilidad adecuada.
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