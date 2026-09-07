Los Tucanes de Tijuana serán los que cierren la edición 2026 del Festival Arre, aunque todo parece indicar que sería sin su corridos clásicos como “El Águila Blanca” que ya les representaron una multa en mayo.

La agrupación ofreció una pequeña conferencia de prensa previo a subir al escenario, en la que hablaron respecto a las prohibiciones que ha sufrido el regional mexicano por parte del gobierno en tiempos recientes.

Mario Quintero Lara expresó su respeto por las decisiones de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, aunque asegura no compartirlas del todo.

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“Somos muy respetuosos de la leyes, lo que la ley decida, respetamos mucho, creemos que no es el camino, la forma de acabar con la situaciones sociales, no tiene nada que ver, pero como personas debemos de acatar todas las reglas, esperemos que funcione para algo posible”, dijo.

El vocalista de Los Tucanes de Tijuana además dejó en el aire si él y sus compañeros cantarán “Suena la banda en el rancho” y otros corridos después de ser sancionados en mayo.

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“Traemos por ahí el tiempo contado, no sé hasta donde nos permitan, pero estamos en tiempos diferentes, donde sí tenemos ciertas restricciones, lo bueno que la música de los Tucanes es tranquila, tenemos mucha música movida, mucha música romántica y los corridos son en otro sentido, que no dicen nada fuerte, entonces creo que no tienen ningún problema“, explicó.

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Mientras tanto el Festival Arre ha continuado su jornada bajo una lluvia incesante aunque lo bastante ligera para no causar una nueva suspensión como la de hace unas horas.

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Entre las bandas que han puesto a bailar a las 35 mil 789 personas que asistieron al evento, Mi Banda el Mexicano de Germán Román fue una de las que mayor público congregó.

“No importa la lluvia, yo quiero estar con ustedes”, apuntó su vocalista y fundador antes de iniciar con la presentación en la que tocaron éxitos como “Ramiro de Violetas” y “La bota”.

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“Que bonito es convivir con pura gente feliz, cuando compuse esta canción, era ahí un sin vergüencilla, pero estaba muy joven, ahora ustedes están más jóvenes que yo, por eso, si quieren esa canción se las regalo”, mencionó Germán antes de interpretar “Feliz feliz".

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