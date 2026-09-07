Las cosas se han complicado en Bobo Producciones, empresa fundada por los Ari y Jack Borovoy. Cuentan que los hermanos están peleados y no se ve la reconciliación en un futuro cercano.

El asunto es que, dicen, no saben cómo va a quedar su sociedad con la que, a su vez, trabajan con Sony Music. Artistas como Matute, Lupita D'Alessio, La la Love You, La Lupita, Taburete y, por supuesto, los 90's Pop Tour, que ha reunido en el escenario a decenas de artistas de aquella década con mucho éxito durante más de 10 años, forman parte del elenco de su empresa. Ni el exintegrante de OV7 ni Jack parecen ceder.

Pero si los hermanos Liam y Noel Gallagher lograron reunirse y hasta hacer gira, luego de darse hasta con las baquetas y la guitarra y no hablarse en 15 años, ¿por qué no Ari y Jack se arreglarán?

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Yolanda del Río pide trabajo a Juan Osorio

Yolanda del Río hizo un llamado al productor Juan Osorio para que lleve a formato de telenovela la historia “La hija de nadie”, que la cantante protagonizó en cine, rodada en 1976 y estrenada en 1979.

La intérprete de temas como “Camas separadas” dijo que sabe que ya no está en edad de protagonizar, pero aseguró que bien puede interpretar uno de los personajes maduros que dan fuerza a la trama.

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La cantante dará un concierto en el Teatro Metropólitan el mes próximo, lo que será la primera presentación en la Ciudad de México en 40 años, porque vive y trabaja en Estados Unidos y dice que está dispuesta a hacer presencia en México tanto como se le permita, con el fin de recuperar el lugar que tuvo hace unas décadas tanto en la música como en la actuación.

La intérprete quiere volver a la pantalla chica. Foto: Instagram.

Novia de Alejandra Ley le da el sí

"¡Te amo, dijo que sí!", son las palabras que se escuchan en el video que Alejandra Ley publicó en sus redes en el que se ve cómo entrega el anillo de compromiso a su futura esposa, Miriam Bravo, quien le dijo que sí y por ello las dos llegarán ante el juez para formalizar ante las leyes su unión.

La novia de Alejandra brinda con una copa de vino y presume el anillo de compromiso que porta en uno de sus dedos de la mano derecha.

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“Te amo, futura esposa”, las palabras de la actriz con las que acompañó el video.

Este será el segundo matrimonio de la cantante, quien estuvo casada con Marlene Tovar durante 10 años, hasta 2014 cuando concretó el divorcio; con ella comparte la crianza de su hija María Fernanda.

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