Desde su llegada a la Dirección General del Infonavit, Octavio Romero Oropeza ordenó clasificar como “confidencial” toda la información de su declaración patrimonial para evitar hacer públicos sus ingresos, propiedades, cuentas bancarias y demás datos financieros.

El pasado 13 de julio, luego que un particular solicitó copia de la declaración patrimonial del titular del Infonavit, el Comité de Transparencia del instituto también aceptó mantener como reservada la información sobre el número de vehículos de los cuales es dueño, marca y valor, así como ingresos de las empresas de quien también fue director general de Pemex en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El artículo 4 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública indica que la información podrá ser clasificada como reservada temporalmente por razones de interés público o seguridad nacional, conforme a los términos establecidos por esta ley. Sin embargo, destaca que el director del Infonavit en el sexenio pasado, Carlos Martínez Velázquez, sí hizo públicas sus declaraciones patrimoniales.

El pasado 4 de agosto en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto que obliga a transparentar toda la información del gobierno federal y sólo limitarla a temas de seguridad nacional o procesos judiciales en curso.

También, el 11 de julio del año pasado, el Comité de Transparencia del Infonavit resolvió clasificar como “confidencial” toda la información patrimonial de Octavio Romero Oropeza.

“El declarante no aceptó publicar la información de su declaración patrimonial”, se lee en ambas resoluciones.

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Debido a esta clasificación, en la plataforma Declaranet, operada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la declaración patrimonial del titular del Infonavit no puede ser consultada de forma pública.

Además, en la plataforma Nómina Transparente, también operada por la Secretaría Anticorrupción, tampoco es posible consultar el salario mensual total y neto que recibe Octavio Romero Oropeza.

En el artículo 32, la Ley General de Responsabilidades Administrativas advierte que todos los servidores públicos federales están obligados a presentar cada año sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses.

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Blinda carros y pensiones

En la resolución EXT/CT/13/07/2026.03, el Comité de Transparencia indica que el titular del Infonavit solicitó reservar la información de los tipos de bienes de los que es dueño, su extensión, forma en cómo lo adquirió —crédito hipotecario, contado o herencia— y su respectivo valor.

El titular del Infonavit también blindó toda la información sobre cantidad de cuentas bancarias que tiene, sus montos, así como el número de los vehículos de los cuales es propietario, joyas, obras de artes y menaje de casas.

En la resolución EXT/CT/13/07/2026.03, el Comité de Transparencia del Infonavit atiende solicitud de Romero para blindar su información.

Además, en la sesión extraordinaria 696 del Comité de Transparencia de Infonavit se acordó clasificar como información reservada los montos de pensiones, regalías, obtención de intereses, dividendos y otros ingresos y también ordenó clasificar como confidencial todos los datos patrimoniales de cónyuge y dependientes económicos del funcionario.

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Ingresos por 3.2 mdp en 2024

En su declaración patrimonial de 2024 —la última que es pública—, al salir de la Dirección General de Pemex, Romero Oropeza reportó ingresos por su salario por 3.2 millones de pesos, además de 846 mil 828 pesos por ganancias por su actividad empresarial.

También reportó ser dueño de una casa de 132 metros que compró en agosto de 2001 por un monto de un millón 400 mil pesos que adquirió por medio de un crédito hipotecario.

El hoy director del Infonavit informó ser dueño de dos departamentos y dos terrenos, así como tener una cuenta de inversiones, una cuenta de cheques, un crédito hipotecario y una tarjeta de crédito.

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¿Quién es Romero Oropeza?

Identificado como uno de los colaboradores más cercanos de Andrés López Obrador, Octavio Romero Oropeza es uno de los pocos funcionarios que ha repetido un puesto de alto nivel en los dos gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

Desde 1989, cuando López Obrador rompió con el PRI, Romero Oropeza ha estado a su lado.

El integrante del llamado Grupo Tabasco es graduado como ingeniero agrónomo por el Colegio Superior de Agricultura Tropical en Cárdenas, Tabasco; fue presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en ese estado de 1998 a 2000, y fue diputado federal de 1994 a 1997 de la 56 Legislatura.

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En el año 2000, cuando López Obrador fue electo como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, el actual director del Infonavit se desempeñó como titular de la Oficialía Mayor. En 2006, en el Zócalo de la Ciudad de México, López Obrador lo designó como secretario de Austeridad Republicana, en su llamado gobierno legítimo.

En 2018 el entonces presidente López Obrador invitó a su paisano para encabezar la poderosa Dirección General de Pemex. Al finalizar el sexenio obradorista, Romero Oropeza fue llamado por la presidenta Claudia Sheinbaum a seguir en el gabinete federal, pero ahora para encabezar el Infonavit.

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