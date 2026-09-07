Como parte del Segundo Simulacro Nacional que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre, el Gobierno de la Ciudad de México recreará dos escenarios de emergencia, uno de los cuales se ubicará en la alcaldía Xochimilco.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, detalló que los escenarios estarán ubicados en Plaza de la República y Reforma, frente al Monumento de la Revolución y otro en el deportivo de la alcaldía Xochimilco.

Indicó que en estos sitios los servicios de emergencia de la Ciudad de México podrán demostrar su capacidad de respuesta ante una emergencia, pues van a utilizar técnicas de búsqueda, rescate, localización, estabilización y extracción de víctimas.

Myriam Urzúa resaltó que en esta ocasión el megasimulacro se realizará en sábado, por lo que las autoridades están haciendo un esfuerzo mayor para invitar a la ciudadanía a participar.

“Estamos haciendo un esfuerzo mayor para invitar a todos los vecinos y vecinas, especialmente todos aquellos que viven en unidades habitacionales que participen activamente en este simulacro, aprovechando que las familias se van a encontrar prácticamente todos en sus en sus viviendas”, dijo.

La titular de la SGIRPC recordó que el objetivo de este simulacro es que se trata de un ejercicio ciudadano que busca comprobar una vez más la capacidad de respuesta de todos los cuerpos de emergencia, y seguir evaluando el funcionamiento del protocolo del plan de emergencia sísmica de la Ciudad de México.

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“Por supuesto, nos permite seguir midiendo los tiempos de difusión de la alerta sísmica y también los tiempos de resguardo y de evacuación que se hagan ese día”, señaló.

En esta ocasión, la hipótesis será de un sismo de magnitud 7.7 con epicentro a 15 kilómetros al sur-suroeste de Tehuacán en el estado de Puebla a una profundidad de 67 kilómetros.

Myriam Urzúa recordó que ya se encuentra abierto el registro de inmuebles que quieran participar en este ejercicio, a través de la página https://simulacronacional.sspc.gob.mx/segundosimulacronacional2026/. Según la SGIRPC, hasta la semana pasada había un registro de 11 mil inmuebles.

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