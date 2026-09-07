Naucalpan, Méx.— Los parquímetros que fueron instalados en la Zona Azul de Ciudad Satélite permanecen envueltos en plástico negro, a tres semanas de que el gobierno municipal suspendió el cobro por el uso de estos espacios.

Los letreros con las tarifas fueron retirados de los postes donde se instalaron; en su lugar solo quedó la estructura metálica, pudo constatar EL UNIVERSAL en un recorrido.

La suspensión del programa se hizo oficial el pasado 17 de agosto, cuando el Ayuntamiento de Naucalpan informó que revisaría las condiciones para la prestación del servicio.

El municipio señaló que en este periodo escuchará a habitantes, comerciantes y usuarios para definir cambios al proyecto de ordenamiento de espacios de estacionamiento.

La decisión ocurrió después de manifestaciones de habitantes de Ciudad Satélite y de la recolección de firmas por la Asociación de Colonos de Ciudad Satélite, que reunió más de 2 mil en contra del proyecto.

En conferencia de prensa, realizada en julio, Nina Carolina Izábal Martínez, directora de Desarrollo Urbano de Naucalpan, informó que se reactivaría el programa con la empresa NauPark.

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Se estimaba la instalación de 5 mil cajones de estacionamiento, en siete zonas del municipio: El Mirador, Naucalpan Centro, Industrial Alce Blanco, Centro Comercial Satélite, Lomas de Tecamachalco, Zona Azul y Boulevares.

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