Ecatepec, Méx.— Autoridades de los tres niveles de gobierno neutralizaron 21 cámaras parásitas instaladas de manera irregular en la infraestructura pública municipal de las colonias Buenavista, El Gallito y Santa Clara Coatitla, en el municipio de Ecatepec.

Elementos de la Policía Municipal y de la Fuerza de Tarea Marina ejecutaron un despliegue operativo en apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR).

El operativo formó parte de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana para la Construcción de la Paz en Ecatepec.

Participaron personal naval asignado al municipio, elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y Policía Metropolitana, en apoyo a la policía federal ministerial.

Los uniformados adscritos a la Fiscalía General de la República, subsede Ecatepec, dirigieron la intervención para retirar las cámaras de videovigilancia que fueron colocadas de forma ilegal. Trabajadores de Alumbrado Público del gobierno municipal retiraron los aparatos de videovigilancia fijados en la infraestructura pública gubernamental.

Estos dispositivos contravienen la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Pública del Estado de México.

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De acuerdo con datos oficiales del gobierno municipal, durante la actual administración las autoridades han desmantelado un total de 444 dispositivos de videovigilancia instalados de manera irregular en el municipio.

Ecatepec, Méx.— Autoridades de los tres niveles de gobierno neutralizaron 21 cámaras parásitas instaladas de manera irregular en la infraestructura pública municipal de las colonias Buenavista, El Gallito y Santa Clara Coatitla, en el municipio de Ecatepec.

Elementos de la Policía Municipal y de la Fuerza de Tarea Marina ejecutaron un despliegue operativo en apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR).

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El operativo formó parte de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana para la Construcción de la Paz en Ecatepec.

Participaron personal naval asignado al municipio, elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y Policía Metropolitana, en apoyo a la policía federal ministerial.

Los uniformados adscritos a la Fiscalía General de la República, subsede Ecatepec, dirigieron la intervención para retirar las cámaras de videovigilancia que fueron colocadas de forma ilegal. Trabajadores de Alumbrado Público del gobierno municipal retiraron los aparatos de videovigilancia fijados en la infraestructura pública gubernamental.

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Estos dispositivos contravienen la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Pública del Estado de México.

De acuerdo con datos oficiales del gobierno municipal, durante la actual administración las autoridades han desmantelado un total de 444 dispositivos de videovigilancia instalados de manera irregular en el municipio.

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