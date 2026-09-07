Temascalcingo, Méx.— Santa María Canchesdá, en Temascalcingo, amaneció entre lágrimas, consternación y murmullos de sus habitantes, tras la muerte de 10 personas derivado de la explosión de pirotecnia que se registró en las inmediaciones del atrio de la iglesia del poblado, la noche del sábado 5 de septiembre.

“Solo escuchamos un tronido muy, muy fuerte, y pues uno piensa que es de la misma quema de los castillos pero después comenzó la gente a correr para todos lados”, relató Juan, testigo de la tragedia.

Como parte de las vísperas por la fiesta patronal en honor a Nuestra Señora de la Luz, decenas de familias se concentraron frente a la parroquia de la comunidad para admirar la quema de fuegos pirotécnicos; sin embargo, a las 21:00 horas se registró una explosión.

La mañana de ayer, los vecinos de Santa María Canchesdá pudieron darse cuenta de la magnitud de la explosión la cual dejó bardas derrumbadas, autos dañados, cortinas de comercios afectadas y más de 81 personas lesionadas que son atendidas en diferentes hospitales mexiquenses.

“Han sido 81 atenciones médicas, 37 en hospitales del IMSS bienestar, 33 fueron derivados a hospitales privados por la rapidez que ameritaban, cuatro al ISSEMYM y al IMSS clínica 252, a siete” informó la Secretaría de Salud del Estado de México.

Ayer, a través de un comunicado el IMSS Bienestar precisó que derivado de la explosión en Santa María Canchesdá, ha atendido 31 personas en seis de sus hospitales.

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Detalló que de los pacientes 16 fueron dados de alta, 10 permanecen hospitalizados, cuatro fueron trasladados a otras unidades para seguir con su atención y una persona falleció.

Mientras algunas familias esperan noticias afuera de los hospitales donde ingresaron a sus pacientes, otros aguardan por los cuerpos de quienes perdieron la vida en la explosión.

“Ahorita andamos llevando alguna ayuda hacia los hospitales como el de Atlacomulco, pues ahí están varias familias esperando noticias, mientras les llevamos alguna botella de agua, un taquito o lo que necesiten” refirió Carmen, una vecina de la comunidad.

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A través de su cuenta de X, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez expresó sus condolencias a las familias de las personas que perdieron la vida en la explosión de pirotecnia.

“Les acompaño con profundo respeto y afecto en estos momentos de dolor. Los servicios de Protección Civil, SUEM, Bomberos de la región, la Comisión Nacional de Emergencias y la Policía Estatal continuarán trabajando de manera coordinada para atender y brindar apoyo a las personas afectadas”.

En el lugar de los hechos las autoridades continúan con las diligencias para determinar qué fue lo que provocó la explosión de la pirotecnia.

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