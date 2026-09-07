El principal reto turístico de Aguascalientes es conseguir que el estado sea reconocido como un destino para visitar durante todo el año, y para ello se busca diversificar la oferta turística, aseguró el secretario de Turismo de la entidad, Mauricio González López.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el secretario explicó que aunque la Feria Nacional de San Marcos representa el principal escaparate turístico de la entidad, ahora la apuesta es lograr que otros eventos culturales como la Ruta del Vino, la Feria de la Uva, el Festival Cultural de Calaveras, los Pueblos Mágicos, el ecoturismo y los eventos deportivos atraigan visitantes de manera constante.

Lee también Destaca Mara Lezama resultados de cuatro años de labor; la entidad está en segundo lugar de transparencia

Esto, al señalar que al ser Aguascalientes un estado que compite en un país con una amplia oferta turística, el turismo se debe adaptar a las nuevas preferencias de los visitantes, particularmente de los jóvenes, quienes buscan experiencias relacionadas con la naturaleza, las comunidades y las personas que producen los bienes y servicios que consumen.

“El turismo está cambiando y se está evolucionando. Los jóvenes están buscando un turismo más humano, un turismo comunitario, un ecoturismo, un turismo de experiencia”, afirmó.

En este sentido, consideró necesario generar experiencias que permitan a los visitantes conocer directamente a quienes producen vino, mezcal, artesanías y otros productos locales, así como fortalecer las actividades de naturaleza y aventura.

[Publicidad]

La estrategia

Por ello, Mauricio González dijo que la apuesta principal está en la recuperación de la Feria de la Uva y la consolidación de la Ruta del Vino. Actualmente, la entidad cuenta con 24 vinícolas, la mayoría de ellas con experiencias de enoturismo, como recorridos por cavas, restaurantes, hospedaje y actividades para visitantes.

“Hay que traer de vuelta la Feria de la Uva para proyectar, presumir y enaltecer todos nuestros vinos que se están haciendo en Aguascalientes”.

Añadió que Aguascalientes tiene condiciones para convertir el Festival Cultural de Calaveras—del 30 de octubre al 8 de noviembre—, en una de las más importantes del país, particularmente porque José Guadalupe Posada, creador de La Catrina, es originario de la entidad.

[Publicidad]

Lee también Celulares en México recibirán también alertas por huracanes, inundaciones e incendios; CRT anuncia cambios al sistema

La oferta turística también busca apoyarse en los cuatro Pueblos Mágicos que posee el estado, así como en nuevas experiencias relacionadas con el mezcal, la gastronomía, el ecoturismo, los congresos y convenciones, así como los espacios deportivos que han permitido al estado recibir torneos internacionales, como carreras de la NASCAR.

Metas y desafíos

Como meta de su gestión, el secretario de Turismo planteó incrementar entre 15% y 20% la actividad turística, particularmente la ocupación hotelera.

[Publicidad]

Asimismo, pretende profesionalizar a todos los integrantes del sector turístico: hoteles, restaurantes, operadores de tours, transporte, taxis del aeropuerto y prestadores de servicios para mejorar la experiencia de los visitantes.

También planteó dejar un plan de acción turística de corto, mediano y largo plazos. La intención, explicó, es establecer una ruta de trabajo que pueda mantenerse aun cuando cambie la administración.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.