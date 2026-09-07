Los mayores requerimientos presupuestales del gobierno federal podrían llevar a más impuestos, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

En julio pasado, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, el indicador más amplio de la deuda, alcanzó 19.2 billones de pesos, 2.5 billones más en lo que va de esta administración. Para este año, los Precriterios 2027 de Hacienda establecen una deuda adicional de 2.6 billones para llegar a 21.8 billones.

“No obstante, es posible que el principal riesgo de mantener o reducir los niveles de deuda sea la puesta en marcha de una miscelánea fiscal con cambios en tasas de impuestos”, indicó en su Análisis Económico Ejecutivo.

Añadió que un aumento de impuestos tendría como objetivo solventar la necesidad de recursos para enfrentar todos los compromisos de gasto del gobierno, como el periodo electoral.

Si se decide aumentar el nivel de deuda, explicó que la regla de oro indica que esos recursos debieran ser para gasto de inversión y no para los crecientes programas sociales.

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