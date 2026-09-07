A Xkon, sus padres la vendieron por 20 mil pesos. Es originaria de Guadalupe Paxilá del municipio de Chilón en Chiapas, ahora es abogada indígena maya tseltal. Sin embargo, cuando ella era adolescente de 15 años sus padres tomaron una decisión que cambió su vida.

La “casaron” con un hombre dos años mayor que ella. De esa unión forzada tuvo dos hijos. Y aunque no pudo cambiar la decisión de sus padres, ella huyó de esa situación. Comenzó a dedicar su tiempo a evitar que otras mujeres pasaran por lo que ella vivió. Un acto que la llevó a vivir el rechazo de su propia comunidad.

Ella explica que, como mujer originaria, vive en dos mundos; el de su comunidad en donde se llevan a cabo tradiciones de “usos y costumbres” y la realidad de la Ciudad, en donde estas acciones son tomadas de forma negativa. Sin embargo, en ambas, comenta, las mujeres son dominadas a través del machismo.

Xkon es abogada indígena maya tseltal (06/09/2026). Foto: Paola Reyes / EL UNIVERSAL

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“Muchas veces hay un pacto patriarcal en la comunidad. Cuando una mujer denuncia una violencia dentro de la comunidad y que una abogada comunitaria dentro de su comunidad lo abraza o lo defiende, eso tiende, muchas veces, a que el familiar de la persona violentada realice un tipo de estructura social para que a la abogada la desplacen de su comunidad”, afirma la abogada.

Xkon es una de las miles de mujeres que buscaron la prohibición del matrimonio infantil, éste quedó prohibido legalmente en 2020 en todos los estados del país y es castigado con una pena que va de ocho a quince años de prisión a quien realiza este tipo de práctica, sin embargo, en algunas comunidades esto sigue ocurriendo.

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“Aún existen estos matrimonios que no son consensuados desde nosotras sino de nuestros padres. No me gustaría llamarle como una venta porque también tiene sus propios nombres dentro de la comunidad. No son usos y costumbres, son malas prácticas dentro de la comunidad”, explica Xkon.

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De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de INEGI 2020, en total, se registraron mil 29 niñas y niños entre 12 y 14 años casados/as o unidos/as: 79% son niñas (809) y 21% (220) niños. En la mayoría de los casos, ellas están unidas con hombres al menos seis años mayores.

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Xkon o Leticia, como también se hace llamar, lucha desde su trinchera para que las nuevas generaciones tengan más oportunidades que las que ella no pudo tener.

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