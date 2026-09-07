Tultitlán, Méx.- Seis personas que viajaban a bordo de una unidad de transporte público perdieron la vida debido a una fuga de gas registrada en el interior del vehículo, que quedó varado por los altos niveles de agua que dejó la lluvia del domingo.

Los hechos ocurrieron a la altura de la estación Cueyamil del Tren Felipe Ángeles, donde acudieron elementos de seguridad y paramédicos, quienes confirmaron que las víctimas ya no contaban con signos vitales.

De acuerdo con las primeras investigaciones, tres pasajeros murieron dentro de la unidad, mientras que otros tres lograron salir, pero se desvanecieron en la vía pública.

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En la zona se registraron niveles de agua superiores a los 60 centímetros, de acuerdo con imágenes de los automovilistas que circulaban por la zona.

En el bulevar Benito Juárez, un vehículo quedó bajo el agua luego de caer en una zona irregular.

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La Línea 2 del Mexibús suspendió el servicio debido a las inundaciones en el municipio de Tultitlán. La mañana del lunes el servicio fue reestablecido.

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A través del C5 el Gobierno del Estado de México dio a conocer que se registró el cierre de la Vía López Portillo a la altura de la Bandera con una afectación de 3.8 km. aproximadamente en ambas direcciones, generado por severa inundación.

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El Organismo de Agua de Tultitlán realizó trabajos de apertura de rejillas y desazolve de coladeras para agilizar el desalojo del agua en las zonas afectadas.

LL