Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), realizaron una visita de verificación a un establecimiento Hospitalario, ubicado en Acapulco, Guerrero, que derivó en la suspensión total del establecimiento y el aseguramiento de medicamentos y diversos bienes.

La intervención se derivó de un alertamiento relacionado con el posible desvío de medicamento controlado hacia Estados Unidos, por lo cual, personal naval e integrantes de la Cofepris efectuaron una visita de verificación sanitaria al establecimiento, el cual operaba como hospital.

Durante la diligencia se identificaron diversas irregularidades relacionadas con el manejo, control y documentación de medicamentos, así como la existencia de medicamentos sin registro sanitario en México, de procedencia extranjera, medicamentos caducos, presuntamente contaminados, de uso exclusivo del sector salud y medicamentos a granel.

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En un comunicado la Semar informó que, durante la verificación, se identificó la ausencia de documentación legal que acreditara la tenencia legítima de los medicamentos encontrados en el establecimiento, la falta de recetas especiales para la prescripción de estupefacientes, conforme a las disposiciones sanitarias aplicables.

Ante las irregularidades detectadas, la autoridad sanitaria determinó la suspensión total del establecimiento, como medida de protección a la salud de la población, por lo cual se aseguraron diversos medicamentos controlados, medicamentos no controlados, un inmueble, equipo y aditamentos hospitalarios.

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La acción se realizó en apego a las disposiciones nacionales aplicables y a los compromisos internacionales de México en materia de control de estupefacientes y sustancias sujetas a fiscalización, en coordinación con las instancias competentes.

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La Semar resaltó que esto representa una afectación económica aproximada de 100 millones de pesos.

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La suspensión del establecimiento y el aseguramiento de los productos contribuyen a reducir riesgos para la salud de la población, al impedir la utilización de medicamentos caducos, sin registro sanitario o que no cuenten con documentación que acredite su procedencia y tenencia legítima.

em/apr