El Caribe mexicano es el destino de playa más popular del país. Sus aguas cristalinas de color turquesa maravillan a los turistas, así como sus parques temáticos y zonas arqueológicas en medio de la selva, exuberante vida marina, hoteles de lujo e incluso un par de pueblos mágicos.

Cozumel es uno de ellos y, también, una de las únicas 4 islas que han recibido este nombramiento por parte de la Secretaría de Turismo federal.

Si planeas vacacionar en este paraíso isleño, te contamos cómo puedes llegar en avión desde CDMX y en ferry.

¿Qué hacer en el pueblo mágico de Cozumel?

Como prácticamente todo el Caribe mexicano, el principal atractivo del pueblo mágico de Cozumel es su naturaleza, principalmente sus playas de fina arena blanca y mar turquesa.

De norte a sur y de este a oeste hay varias opciones para refrescarte y disfrutar la claridad de sus aguas y arrecifes con exuberante vida marina. Por ejemplo: Punta Norte, Uvas, Paradise, San Francisco, Punta Sur, Bonita, Chen Río, Punta Morena, Isla de la Pasión, Palancar y El Cielo.

Foto: Dirección de Turismo de Cozumel

Las actividades acuáticas son lo más atractivo de Cozumel, especialmente los tours de buceo y esnórquel al Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, playa Chankanaab, Palancar y El Cielo, un banco de arena con una gran cantidad de estrellas de mar.

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También hay paseos en lancha transparente para observar la vida marina y tours a la Isla de la Pasión para disfrutar de un pequeño bosque de manglares y una playa prácticamente virgen.

Foto: Dirección de Turismo de Cozumel

Si te gusta la historia, tienes que ir a las zonas arqueológicas San Gervasio, El Cedral o El Caracol, con antiguos basamentos piramidales mayas e incluso restos de pinturas que aún se conservan parcialmente.

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En Cozumel también se encuentra el único submarino turístico de México. Propiedad de Atlantis Submarines, ofrece inmersiones de hasta 30 metros debajo del agua y vistas del entorno marino con corales, peces tropicales y especies como el caracol rosado, el pulpo maya, tiburones y langostas.

Foto: Atlantis Submarines Cozumel

Para los que prefieran los parques temáticos y balnearios, en el pueblo mágico puedes pasar un día en Kuzá Beach & Adventure Park. En la propiedad es posible hacer kayak, paddleboard, esnórquel, nadar, lanzarse de 4 toboganes de hasta 26 metros de altura, nadar en un río lento, comer en 4 restaurantes, pasear en buggy o volar en 4 tirolesas.

¿Cómo llegar a Cozumel en avión?

A pesar de ser una isla pequeña de menos de 90 mil habitantes, Cozumel cuenta con un aeropuerto internacional.

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Entre sus rutas, hay una directa desde y hacia CDMX, operada por Volaris y Aeroméxico, saliendo del AICM. El trayecto tiene una duración de poco más de 2 horas.

Foto: Dirección de Turismo de Cozumel

Las tarifas dependen de la temporada y la disponibilidad, aunque en Volaris el boleto redondo va desde los $2,500 pesos por persona, mientras que en Aeroméxico va desde los $6,962.

Sitios web: volaris.com y aeromexico.com

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¿Cómo llegar a Cozumel en ferry?

Si estás en Riviera Maya, llega a Playa del Carmen, donde hay un par de servicios de ferry que, en 45 minutos, te llevarán al pueblo mágico de Cozumel.

Xcaret Ferry y Ultramar funcionan todos los días, con salidas cada 30 minutos o una hora, desde las 7:00 a.m. hasta las 9:30 p.m.

Foto: irección de Turismo de Cozumel

El costo de Xcaret Ferry es de $320 pesos por persona, el viaje sencillo, y $640 el redondo. Ultramar es un poco más costoso, en $380 y $720, respectivamente.

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