El segundo tramo de pagos de la Pensión Bienestar septiembre-octubre ya comenzó y este lunes 7 de septiembre toca el turno a nuevos beneficiarios.

Conoce las letras que reciben su pago este lunes 7 de septiembre. Foto: Gobierno de México

La Secretaría de Bienestar mantiene la entrega de estos recursos de manera escalonada para evitar concentraciones en las sucursales del Banco del Bienestar.

¿Quién cobra la Pensión Bienestar HOY, 7 de septiembre?

De acuerdo con el calendario de pagos de la Pensión Bienestar septiembre-octubre 2026, este lunes corresponde el depósito a las personas cuyo apellido paterno comienza con D, E o F.

Lee también: Pensión Bienestar 2026: así quedó el calendario de pagos para el mes de septiembre; ¿quién recibe el primer pago?

El pago forma parte de la dispersión correspondiente al quinto bimestre del año y se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Quiénes reciben su depósito HOY, 7 de septiembre?. Foto: Gobierno de México

¿Cuánto dinero depositan de la Pensión Bienestar septiembre-octubre?

La cantidad que recibe cada persona depende del programa social al que pertenece. Para este bimestre septiembre-octubre 2026, los montos son:

[Publicidad]

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.

6 mil 400 pesos. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

3 mil 100 pesos. Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

3 mil 300 pesos. Programa para Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos por cada menor registrado.

Lee también: Pensión Bienestar 2026: ¿cuándo y qué necesitas para recoger la Tarjeta Bienestar?; aquí te lo decimos

¿Cuándo depositan Sembrando Vida de septiembre 2026?

Los beneficiarios de Sembrando Vida reciben su apoyo de manera mensual y no dentro del mismo esquema bimestral de las pensiones.

Para septiembre de 2026, el depósito correspondiente será de 6 mil 450 pesos y está programado para el miércoles 9 de septiembre.

[Publicidad]

Esto significa que quienes reciben este apoyo todavía tendrán que esperar unos días para disponer del recurso correspondiente al mes.

¿Cómo quedó el calendario de pagos de la Pensión Bienestar para septiembre?

La entrega de la Pensión Bienestar septiembre-octubre continuará durante el mes conforme al orden establecido por la inicial del apellido paterno:

G: martes 8 y miércoles 9 de septiembre.

martes 8 y miércoles 9 de septiembre. H, I, J y K: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. L: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. M: lunes 14 y martes 15 de septiembre.

lunes 14 y martes 15 de septiembre. N, Ñ y O: jueves 17 de septiembre.

jueves 17 de septiembre. P y Q: viernes 18 de septiembre.

viernes 18 de septiembre. R: lunes 21 y martes 22 de septiembre.

lunes 21 y martes 22 de septiembre. S: miércoles 23 de septiembre.

miércoles 23 de septiembre. T, U y V: jueves 24 de septiembre.

jueves 24 de septiembre. W, X, Y y Z: viernes 25 de septiembre.

También te interesará:

[Publicidad]

¿Existe un límite de edad para manejar en México?; estos son los requisitos y restricciones para adultos mayores

¿Realmente funciona el registro obligatorio de celular?; creador de contenido demuestra cómo se registro con datos falsos

Coyote llega a las oficinas de Profeco para presentar su queja contra ACME; video se viraliza en redes

[Publicidad]

nete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticiasmás relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv